Megszűnik a Windows 10 támogatása, sokaknak főhet a feje – mi a teendő?

Október 14-én fontos változás érinti a számítógép-felhasználókat: a Microsoft megszünteti az egyik legnépszerűbb rendszer támogatását. A Windows 10 felhasználói, amennyiben nem foglalkoznak az operációs rendszert érintő változással, komoly kockázatnak teszik ki számítógépüket, internetes biztonságukat. A Feol.hu-nak Gombaszögi Attila, az Excom Computer üzletvezetője mondta el, mit kell tenniük a Windosws 10 felhasználóinak annak érdekében, hogy elkerüljék a biztonsági kockázatokat és az adatvesztést.

Megszűnik a Windows 10 támogatása, a felhasználóknak lépniük kell

Fotó: Illusztráció / Forrás: Pexels

Leáll a Windows 10 támogatása

A Microsoft október 14-én megszünteti a Windows 10 operációs rendszer támogatását. Ezbár ijesztően hangzik, nem jelenti azt, hogy azok a számítógépek, amelyeken a Windows 10 fut, használhatatlanná válnának. A változás abban áll, hogy október 14-től bár futni fog a gépeken a Windows 10, a felhasználók nem kapják meg a fontos biztonsági frissítéseket.

Sajnos arra nincs lehetőség, hogy valamilyen úton-módon megtartsuk a régi operációs rendszert – mondja Gombaszögi Attila, hangsúlyozva, hogy a magánfelhasználóknak egyelőre nincs lehetőségük arra, hogy biztonsági frissítéseket pénzért vegyenek. Nagy cégeknek van csak lehetőségük arra, hogy a Microsofttól vásárolhatnak biztonsági frissítéseket.

Miért baj ez?

A Windows 10-et továbbra is lehet majd használni, úgy, mint eddig, csak október 14-től nem kap majd biztonsági és funkció frissítéseket. Ettől függetlenül az operációs rendszer használható továbbra is, de a biztonsági és funkció frissítések hiánya miatt az idő előrehaladtával lesznek biztonsági rizikói a rendszer használatának. – Emiatt a felhasználó saját online biztonságát veszélyezteti majd – mondja a szakértő, hozzáfűzve, hogy a felhasználókat a számítógép bekapcsolásakor minden bizonnyal majd rendszerüzenet figyelmezeteti, hogy az operációs rendszer nem kap már biztonsági frissítéseket, s ezért erősen javasolt, hogy a felhasználó váltson Windows 11-re. Ha bezárjuk ezt az üzenetet, s nem foglalkozun vele, akkor a Windows tovább fog működni mindenféle hiba nélkül, de a fentieket tudomásul kell venni.