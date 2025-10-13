október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

13°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Frissen Fejérből

2 órája

Megszűnik a Windows 10 támogatása, sokaknak főhet a feje – mi a teendő?

Címkék#Microsoft#számítógép#biztonság#számítógépes biztonság#Windows 10

Október 14-én sokakat fogadhat váratlan üzenet a számítógépük képernyőjén, ugyanis a Microsoft megszünteti a Windows 10 támogatását. Sokak számítógépén fut a most kifutó operációs rendszer, ezért szakértőt kértünk meg, mondja el, mi a teendője azoknak, akiknek Windows 10 operációs rendszerük van a gépükön.

Munkatársunktól
Megszűnik a Windows 10 támogatása, sokaknak főhet a feje – mi a teendő?

Forrás: Pexels

Október 14-én fontos változás érinti a számítógép-felhasználókat: a Microsoft megszünteti az egyik legnépszerűbb rendszer támogatását. A Windows 10 felhasználói, amennyiben nem foglalkoznak az operációs rendszert érintő változással, komoly kockázatnak teszik ki számítógépüket, internetes biztonságukat. A Feol.hu-nak Gombaszögi Attila, az Excom Computer üzletvezetője mondta el, mit kell tenniük a Windosws 10 felhasználóinak annak érdekében, hogy elkerüljék a biztonsági kockázatokat és az adatvesztést. 

Leállítja a Microsoft a Windows 10 támogatását
Megszűnik a Windows 10 támogatása, a felhasználóknak lépniük kell
Fotó: Illusztráció / Forrás: Pexels

Leáll a Windows 10 támogatása

A Microsoft október 14-én megszünteti a Windows 10 operációs rendszer támogatását. Ezbár ijesztően hangzik, nem jelenti azt, hogy azok a számítógépek, amelyeken a Windows 10 fut, használhatatlanná válnának. A változás abban áll, hogy október 14-től bár futni fog a gépeken a Windows 10, a felhasználók nem kapják meg a fontos biztonsági frissítéseket.

Sajnos arra nincs lehetőség, hogy valamilyen úton-módon megtartsuk a régi operációs rendszert – mondja Gombaszögi Attila, hangsúlyozva, hogy a magánfelhasználóknak egyelőre nincs lehetőségük arra, hogy biztonsági frissítéseket pénzért vegyenek. Nagy cégeknek van csak lehetőségük arra, hogy a Microsofttól vásárolhatnak biztonsági frissítéseket. 

 

Miért baj ez?

A Windows 10-et továbbra is lehet majd használni, úgy, mint eddig, csak október 14-től nem kap majd biztonsági és funkció frissítéseket. Ettől függetlenül az operációs rendszer használható továbbra is, de a biztonsági és funkció frissítések hiánya miatt az idő előrehaladtával lesznek biztonsági rizikói a rendszer használatának. – Emiatt a felhasználó saját online biztonságát veszélyezteti majd – mondja a szakértő, hozzáfűzve, hogy a felhasználókat a számítógép bekapcsolásakor minden bizonnyal majd rendszerüzenet figyelmezeteti, hogy az operációs rendszer nem kap már biztonsági frissítéseket, s ezért erősen javasolt, hogy a felhasználó váltson Windows 11-re. Ha bezárjuk ezt az üzenetet, s nem foglalkozun vele, akkor a Windows tovább fog működni mindenféle hiba nélkül, de a fentieket tudomásul kell venni.

Gombaszögi Attil aszerint valószínűleg lesz majd valamilyen kis kapu arra vonatkozólag, hogy a magánfelhasználók is kaphassanak egy kis haladékot a Microsofttól, s vélhetően a Microsot kiterjeszti a magánfelhasználóknak is a biztonsági frissítéseket, de ez annyira képlékeny, annyira friss információ, hogy egyelőre a szakmai portálokról sem derül ki egyértelműen a válasz, hogy ez hogy s mint fog történni.

Mi a teendő?

A Windows 10 támogatásának leállása után a felhasználóknak több lehetőségük is van:

  • Egyszerűen nem foglalkoznak a változással, tovább használják a Windows 10 operációs rendszert, de ez az imént bemutatottak miatt nem javasolt.
  • Frissítik a gépet a Windows 11-re. Ez azonban csak akkor működik, ha a számítógép kompatibilis az új operációs rendszerrel.
  • Ha nem kompatibils vele, akkor vásárolni kell egy új gépet, amin fut a Windows 11.
  • Végül az utolsó opció, hogy kiterjesztett biztonsági frissítést kér a felhasználó, amellyel még egy évig lehet használni az operációs rendszert.

 

Frissen Fejérből

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu