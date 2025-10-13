2 órája
Megszűnik a Windows 10 támogatása, sokaknak főhet a feje – mi a teendő?
Október 14-én sokakat fogadhat váratlan üzenet a számítógépük képernyőjén, ugyanis a Microsoft megszünteti a Windows 10 támogatását. Sokak számítógépén fut a most kifutó operációs rendszer, ezért szakértőt kértünk meg, mondja el, mi a teendője azoknak, akiknek Windows 10 operációs rendszerük van a gépükön.
Október 14-én fontos változás érinti a számítógép-felhasználókat: a Microsoft megszünteti az egyik legnépszerűbb rendszer támogatását. A Windows 10 felhasználói, amennyiben nem foglalkoznak az operációs rendszert érintő változással, komoly kockázatnak teszik ki számítógépüket, internetes biztonságukat. A Feol.hu-nak Gombaszögi Attila, az Excom Computer üzletvezetője mondta el, mit kell tenniük a Windosws 10 felhasználóinak annak érdekében, hogy elkerüljék a biztonsági kockázatokat és az adatvesztést.
Leáll a Windows 10 támogatása
A Microsoft október 14-én megszünteti a Windows 10 operációs rendszer támogatását. Ezbár ijesztően hangzik, nem jelenti azt, hogy azok a számítógépek, amelyeken a Windows 10 fut, használhatatlanná válnának. A változás abban áll, hogy október 14-től bár futni fog a gépeken a Windows 10, a felhasználók nem kapják meg a fontos biztonsági frissítéseket.
Sajnos arra nincs lehetőség, hogy valamilyen úton-módon megtartsuk a régi operációs rendszert – mondja Gombaszögi Attila, hangsúlyozva, hogy a magánfelhasználóknak egyelőre nincs lehetőségük arra, hogy biztonsági frissítéseket pénzért vegyenek. Nagy cégeknek van csak lehetőségük arra, hogy a Microsofttól vásárolhatnak biztonsági frissítéseket.
Miért baj ez?
A Windows 10-et továbbra is lehet majd használni, úgy, mint eddig, csak október 14-től nem kap majd biztonsági és funkció frissítéseket. Ettől függetlenül az operációs rendszer használható továbbra is, de a biztonsági és funkció frissítések hiánya miatt az idő előrehaladtával lesznek biztonsági rizikói a rendszer használatának. – Emiatt a felhasználó saját online biztonságát veszélyezteti majd – mondja a szakértő, hozzáfűzve, hogy a felhasználókat a számítógép bekapcsolásakor minden bizonnyal majd rendszerüzenet figyelmezeteti, hogy az operációs rendszer nem kap már biztonsági frissítéseket, s ezért erősen javasolt, hogy a felhasználó váltson Windows 11-re. Ha bezárjuk ezt az üzenetet, s nem foglalkozun vele, akkor a Windows tovább fog működni mindenféle hiba nélkül, de a fentieket tudomásul kell venni.
Gombaszögi Attil aszerint valószínűleg lesz majd valamilyen kis kapu arra vonatkozólag, hogy a magánfelhasználók is kaphassanak egy kis haladékot a Microsofttól, s vélhetően a Microsot kiterjeszti a magánfelhasználóknak is a biztonsági frissítéseket, de ez annyira képlékeny, annyira friss információ, hogy egyelőre a szakmai portálokról sem derül ki egyértelműen a válasz, hogy ez hogy s mint fog történni.
Mi a teendő?
A Windows 10 támogatásának leállása után a felhasználóknak több lehetőségük is van:
- Egyszerűen nem foglalkoznak a változással, tovább használják a Windows 10 operációs rendszert, de ez az imént bemutatottak miatt nem javasolt.
- Frissítik a gépet a Windows 11-re. Ez azonban csak akkor működik, ha a számítógép kompatibilis az új operációs rendszerrel.
- Ha nem kompatibils vele, akkor vásárolni kell egy új gépet, amin fut a Windows 11.
- Végül az utolsó opció, hogy kiterjesztett biztonsági frissítést kér a felhasználó, amellyel még egy évig lehet használni az operációs rendszert.
