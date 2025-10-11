Család egy álom romjain: bemutató előtt Az ügynök halála Fehérváron (galéria)

Közel hetven évvel ezelőtt írta Arthur Miller (mellesleg Marilyn Monroe egykori férje) amerikai drámaiíró Az ügynök halálát. Máig az egyik legkedveltebb darab a színpadokon, aminek borzasztóan egyszerű oka van: az egy életen át kínlódó főhős – „a férfi” -, aki szomjazza a sikert, sosem tudja elfogadni középszerűségének átkát. Ezzel a mai, álmokat kergető ember is így van. Ettől pedig, mindamellett, hogy meghasonul (és ezt sosem lesz hajlandó még maga előtt sem bevallani), magával rántja az őt körülvevő életek, sorsok sokaságát. Ahogy az az életben is gyakran van: a családi dinamikában uralkodó szerepet játszó férfi – férj és apa – feszült felsőbbrendűséggel irányítja szerettei életét és tud mindig mindent jobban. A meghasonulás már szellemi zavarokat is hoz, amitől mindenki – feleség, gyerekek – még jobban szenved. Erről a drámában gyakran csak némi kéztördelés, gyermeki ellenállás, elnyomott suttogás tesz tanúbizonyságot. Máskor pedig nagy veszekedések, kitörő érzelmi viharok szelepezik a folyton érezhető, fennálló feszültséget.

A Vörösmarty Színház Művészkijáró estjén a színészek Az ügynök halála kapcsán meséltek a szeretet hiányáról, kimondatlan vágyakról és arról, hogyan ütköznek az álmok a valóság kemény falával

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Vörösmarty Színház: Az ügynök halála

Az ügynök halála, meggyőződésem, nem akkor jön el, amikor taktikus öngyilkosságba menekül – hanem sokkal előbb: amikor az élet sivársága, kilátástalansága már olyan mélységekig jut benne, hogy abból hiába keres kiutat, titokban megérzi magában, hogy gyenge. Gyenge a változáshoz, gyenge az elfogadáshoz. Egy ilyen ember mellett a nő, ha évtizedekig élni képes, azt az önelnyomás, a megalkuvás és a szeretet folyton változó, fortyogó elegyével képes csak megtenni. A gyerekek pedig, éppen attól függően, mit kaptak otthon az apaképből, lesznek még gyengébbek vagy éppen még önfejűbbek, mint az apjuk. Sok-sok érzelmi réteg, sorsfeladat bontható ki ebből a történetből, meglátjuk, hogy a székesfehérvári Vörösmarty Színház gárdája mit tesz magáévá ebből – ugyanis október 25-én premierrel örvendeztetik meg a közönséget.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Egy kis részletet már láthattunk belőle a Művészkijáró beszélgetésén október 11-én, szombaton a színház kávézójában. Az érdeklődés várhatóan nagy lesz, már a beszélgetésre és az ízelítőre is az volt, minden asztalt elfoglaltak, kávéházi hangulatban, csörgő poharak, sütemények és perecek mellett hallgathatta a közönség Dolhai Attila színházigazgató műsorvezetésében a beszélgetést a színészekkel: Gáspár Sándor, Varga Mária, Egyed Attila és Sarádi Zsolt igyekezett „nem spoilerezve” beszélni indíttatásról, kapcsolódási pontokról, elárulva, elképzelése, tapasztalata szerint ki mit hozott a szerepbe. Hamarosan kiderül, vajon Varga Mária bőrében mennyire lesz áldozat vagy éppen a történet súlyosbító tényezője Linda, a felség és anya; hogy Gáspár Sándor mit mutat meg Willy Loman, a férj és apa belső küzdelmeiből; és hogy a két – már felnőtt – gyerek, Sárádi Zsolt (Biff) és Egyed Attila (Happy) mivé alakítja az elvárásoktól gúzsba kötött fiúk szerepét.