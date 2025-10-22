Sárosdon koronázták meg az ország vizslakirályait

Németh Réka telefonos megkeresésünkre elmesélte, hogy először nem hitt a szemének, amikor a kiállítás egyik vitrinsorában a Sárosd nevét viselő aranyérmet pillantotta meg. – Kevés esély volt rá, hogy éppen a szülőfalum egy csipetnyi múltját lássam ilyen közvetlen közelből mondta. A kiállítás bemutatóján hallott történet és a vitrinen álló tárgy együtt felejthetetlen élményt nyújtott számára, és újraélesztette a falu egy kevésbé ismert, ám országos jelentőségű múltját, a vizslaverseny emlékét!

A vizslaverseny ragyogó eredménye a vitrinben, a múlt dicső pillanatát idézi! Fotó: Németh Réka

A polgármester reakciója sem maradt el!

A hír természetesen eljutott Dunkl Gergely sárosdi polgármesterhez is, aki utánajárt a történetnek. A kutatás során kiderült, hogy Sárosd neve már 1924-ben szerepelt a korabeli vadászati sajtóban, amikor az Országos Vizsla Club őszi vizslaverseny-t rendezett a településen. A szervezést Pfliegler Ferenc, a sárosdi vizslatenyésztelep vezetője irányította, és az esemény az ország legjobb vizslái és tenyésztői részvételével zajlott. Dunkl Gergely a közösségi oldalán kiemelte:

Néha egy apró tárgyi lelet képes új fényt vetni a helyi történelemre – most éppen ilyen pillanatot élünk át.

Fotó: Németh Réka

A múlt egy aranyéremben: a vizslaverseny öröksége!

A most kiállított aranyérem – feliratán: Országos Vizsla Club, Budapest – bizonyíték arra, hogy Sárosd neve méltán szerepel a magyar vizslaverseny történetében. Ez az apró relikvia nemcsak a vadászati múltat, hanem egy közösség büszkeségét is őrzi. A kiállítás folytatása 2025. október 24-én, 16 órától tekinthető meg a Gorsium Régészeti Parkban, ahol a látogatók testközelből élhetik át, hogyan fonódik össze a történelem, a kultúra és a természet szeretete. Egy kis aranyérem képes volt összekötni generációkat és feleleveníteni egy feledésbe merült korszakot. A sárosdi vizslaverseny emléke ma is arra emlékeztet, hogy a múlt nemcsak a könyvek lapjain él, hanem néha ott ragyog egy vitrinen belül, várva, hogy újra rátaláljunk.