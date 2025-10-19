Pánik a vízórák körül: mi történik, ha elmulasztod a cserét?

Az év végi vízóra csere szabályai szerint a háztartási célra használt vízmérők 8 évig hitelesek az első felszerelés vagy az utolsó hitelesítés időpontjától számítva. A hitelességi idő lejárta után az óra által rögzített fogyasztás nem használható hivatalos elszámolásra, még ha az óra továbbra is működik. Ez országosan gondot jelenthet, csak Budapesten például több mint 47 ezer lakásban van idén lejáró mellékmérő, amelyet még nem cseréltek ki.

Jön az év végi vízóra csere! Forrás: Facebook

Miért fontos az év végi vízóra csere?

A legtöbb szolgáltató értesíti a fogyasztókat, és a leszerződött szakember házhoz megy a csere érdekében. Ha a csere elmarad: a mérő nem hiteles, a fogyasztást hivatalosan nem lehet számlázni, a tulajdonosnak kell gondoskodnia az új mérő beszereléséről, hitelesítéséről és a szerződés újraindításáról, hosszabb várakozásra lehet számítani, ha az év végéig sok megrendelés halmozódik fel, későbbi számlázási vagy vízdíj-problémák is előfordulhatnak.

Év végi vízóra csere költségei

Alap vízórák (MID hitelesítéssel):

1/2" (DN15) hidegvízóra: kb. 6 858 Ft

3/4" (DN20) hidegvízóra: kb. 13 566 Ft

1" (DN25) hidegvízóra: kb. 38 953 Ft

Okos vízórák:

Beépítéssel együtt: 40 000–60 000 Ft

Csere költségei:

Plombálás nélküli csere: 4 500–22 500 Ft

Beépítés munkadíja: 13 000–33 000 Ft

Hitelesítés díja: 9 000–15 500 Ft

Gyűjtötte össze társoldalunk a vaol.hu az ide vonatkozó adatokat!

Tipp a zökkenőmentes ügyintézéshez

Az év végi vízóra csere egyszerűen elintézhető, ha időben egyeztetsz a szolgáltatóval. Így elkerülhetőek a pluszköltségek, a hosszú várakozási idők, és januártól zavartalan lesz a számlázás.