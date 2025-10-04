1 órája
Velencétől Oszakáig: Czeilinger Izabella a 2025-ös világkiállítás színpadán
„Előadóművészként az ilyen pillanatok miatt érdemes igazán színpadra állni” – vallja Czeilinger Izabella, aki nap mint nap a japán közönség előtt lép fel a 2025-ös oszakai világkiállításon. A velencei születésű, ma már Székesfehérváron élő fiatal népdalénekesről korábban is írtunk: hét éve, amikor a sport és a zene között kellett választania. Most pedig arról számol be, hová vezetett a döntése.
Forrás: Czeilinger Izabella fotói
Hét évvel ezelőtt a feol.hu olvasói egy tehetséges, kitűnő tanulmányi és sporteredményekkel büszkélkedő fiatal lányról olvashattak, aki Velencéről indult, és a zene mellett tette le a voksát. Ma pedig ugyanaz a lány, Czeilinger Izabella már Japánban, a világ egyik legnagyobb kulturális eseményén, a 2025-ös oszakai világkiállításon lép fel nap mint nap.
2018-ban úgy írtunk róla, mint aki útelágazáshoz érkezett: a kajak és a népzene közül kellett választania. Akkor a zenét választotta, és a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnáziumban kezdte meg tanulmányait. Már akkor is kimagasló teljesítményt nyújtott, hiszen kétszeres magyar bajnok volt kajakban, diákolimpiai győztes, és a Tiszán innen – Dunán túl országos népdaléneklési verseny kiemelt aranyminősítettje. Most, hét évvel később bebizonyosodott: jó döntést hozott, hiszen Japánban, az egész világ szeme előtt képviseli a magyar kultúrát.
Magyar népzene a 2025-ös oszakai világkiállítás közönsége előtt
Az apropó sem akármilyen: a 2025-ös világkiállítás. Ez a globális esemény, hivatalos nevén Nemzetközi Regisztrált Kiállítás, minden alkalommal a nemzetek találkozásáról és közös jövőkereséséről szól. Az elsőt 1851-ben rendezték Londonban, a legutóbbit 2021-ben Dubajban. Idén Oszaka ad otthont a seregszemlének április 13-a és október 13-a között, vagyis fél éven át. A központi téma:
A jövő társadalmának tervezése egy fenntarthatóbb világ érdekében.
A programnak a város mesterséges szigete, Yumeshima ad otthont, ahol több ezer előadás, produkció és kiállítás fogadja a látogatókat. Ezek közül az egyik Czeilinger Izabelláé.
– Az idei világkiállításon a Magyar Pavilon egy igazán különleges zenei betéttel kiegészülve indította meg az állandó tavasztól őszig tartó programját, amelyhez első körben főként népi énekeseket kerestek. Így kerültem szóba én is – meséli Izabella. – Egy teljesen átlagos novemberi napon érkezett a megkeresés a Recirquel társulattól, akik a zenei rész szervezéséért felelősek. Megkérdezték, volna-e kedvem néhány énekesnő mellett énekelni a pavilonban. Természetesen egyből igent mondtam!
Mint mondja, már a részletek egyeztetésekor kiderült, hogy közel két hónapot tölthet Japánban. – Már az első pillanattól kezdve nagy öröm és megtiszteltetés volt ez számomra, hiszen tudtam, hogy rengeteg új és izgalmas lehetőséget tartogat majd számomra ez az út, és ezek az előadások.
A műsorról is lelkesen beszél: – A Magyar Pavilonban elhangzó zenei részlet egy teljesen kitalált koncepció része, így mi énekesnők már a kész anyagot kaptuk meg megtanulásra. Ez egy gyönyörű, megható, népzenei alapokra épülő, körülbelül nyolcperces részlet, amelyhez később egy nagyon szép, finom mozdulatokból álló koreográfiát is tanultunk Vági Bence és Horváth Zita, a Recirquel társulat koreográfusainak segítségével. Így alakult ki a teljes műsor, amelyet én személy szerint már 251 alkalommal adtam elő.
A számok önmagukért beszélnek: az Expo teljes ideje alatt több mint 8000-szer hangzanak majd fel ezek a dallamok. – Egészen elképesztő megtapasztalni, hogy a közönség minden egyes előadásra ugyanolyan csillogó szemekkel, szeretettel és lelkesedéssel érkezik. Ez számomra és a többi énekesnő számára is hatalmas erőt ad! – mondja.
Nemcsak a színpadon érte sok élmény, hanem azon kívül is. – Úgy érzem, rengeteg pozitív élménnyel gazdagodtam, mind a színpadon, mind az itteni utazásaim során. A japán közönségtől hatalmas szeretetet kapunk nap mint nap, ami minden előadást különlegessé tesz. Nem egyszer kaptunk ajándékokat, apró édességeket vagy rólunk készült rajzokat a pavilon munkatársain keresztül. Volt, aki könnyekig hatódott az előadás alatt… Előadóművészként az ilyen pillanatokért érdemes igazán színpadra állni, és az, hogy mindezt a Magyar Pavilon színpadán élhettem át, külön hatalmas öröm számomra!
A japán kultúra is magával ragadta. – A rengeteg gyönyörű épület, szentély, a különleges gasztronómia mind-mind rabul ejtett. Úgy érzem, még rengeteg időt tudnék itt eltölteni, hiszen minden utazás egy kis kalandot jelent, és rendkívül élvezem, hogy bármerre indulok, mindig van mit felfedezni!
És hogy mi jön ezután? – Jelenleg úgy érzem, szeretnék a jövőben is minden lehetőséget megragadni, amely révén az otthoni színpadok mellett külföldön is képviselhetem a magyar népzenét és a magyar kultúrát. Az itteni tapasztalataim alapján elképesztő ereje és értéke van ezeknek a nemzetközi találkozásoknak, úgyhogy remélem, a későbbiekben is lesznek ehhez hasonló lehetőségeim. Hálás vagyok, hogy itt lehetek!