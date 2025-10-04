Velencétől Oszakáig: Czeilinger Izabella a 2025-ös világkiállítás színpadán

Hét évvel ezelőtt a feol.hu olvasói egy tehetséges, kitűnő tanulmányi és sporteredményekkel büszkélkedő fiatal lányról olvashattak, aki Velencéről indult, és a zene mellett tette le a voksát. Ma pedig ugyanaz a lány, Czeilinger Izabella már Japánban, a világ egyik legnagyobb kulturális eseményén, a 2025-ös oszakai világkiállításon lép fel nap mint nap.

Czeilinger Izabella, aki nap mint nap a japán közönség előtt lép fel a 2025-ös oszakai világkiállításon

Forrás: Czeilinger Izabella

2018-ban úgy írtunk róla, mint aki útelágazáshoz érkezett: a kajak és a népzene közül kellett választania. Akkor a zenét választotta, és a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnáziumban kezdte meg tanulmányait. Már akkor is kimagasló teljesítményt nyújtott, hiszen kétszeres magyar bajnok volt kajakban, diákolimpiai győztes, és a Tiszán innen – Dunán túl országos népdaléneklési verseny kiemelt aranyminősítettje. Most, hét évvel később bebizonyosodott: jó döntést hozott, hiszen Japánban, az egész világ szeme előtt képviseli a magyar kultúrát.

Magyar népzene a 2025-ös oszakai világkiállítás közönsége előtt

Az apropó sem akármilyen: a 2025-ös világkiállítás. Ez a globális esemény, hivatalos nevén Nemzetközi Regisztrált Kiállítás, minden alkalommal a nemzetek találkozásáról és közös jövőkereséséről szól. Az elsőt 1851-ben rendezték Londonban, a legutóbbit 2021-ben Dubajban. Idén Oszaka ad otthont a seregszemlének április 13-a és október 13-a között, vagyis fél éven át. A központi téma:

A jövő társadalmának tervezése egy fenntarthatóbb világ érdekében.

A programnak a város mesterséges szigete, Yumeshima ad otthont, ahol több ezer előadás, produkció és kiállítás fogadja a látogatókat. Ezek közül az egyik Czeilinger Izabelláé.

Forrás: Czeilinger Izabella

– Az idei világkiállításon a Magyar Pavilon egy igazán különleges zenei betéttel kiegészülve indította meg az állandó tavasztól őszig tartó programját, amelyhez első körben főként népi énekeseket kerestek. Így kerültem szóba én is – meséli Izabella. – Egy teljesen átlagos novemberi napon érkezett a megkeresés a Recirquel társulattól, akik a zenei rész szervezéséért felelősek. Megkérdezték, volna-e kedvem néhány énekesnő mellett énekelni a pavilonban. Természetesen egyből igent mondtam!