Világbajnokok, művészek és történetek – Inspiráló magyarok estje az MCC-ben

A Highlights Klub október 8-i eseményén a székesfehérvári közönség találkozhat Losonczi Dávid olimpikon, világ- és Európa-bajnok birkózóval, akinek

neve rövid idő alatt a sportág nagyjai közé emelkedett. Ezen túl Szabó Balázzsal, a Szabó Balázs Bandája névadó frontemberével is, akivel a legújabb Keringés című lemez mondanivalójáról beszélgetnek majd az est házigazdái. A meghívott vendégek között lesz Elek Dóra, a Baltazár Színház alapítója, aki Magyarország egyik legkülönlegesebb társulatának mindennapjaiba enged majd betekintést: egy olyan társulatéba, amelynek tagjait értelmi sérült emberek adják. Az eseményen Koleszár Tiborral, a Walise Kft. ügyvezetőjével is megismerkedhetnek az érdeklődők, aki csapatával szenvedéllyel és kitartással dolgozik azon, hogy tavaink, folyóink és víztározóink állapota ne csak mérhető, hanem alakítható is legyen: ha baj van, időben közbe lehessen lépni.

Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban minden esetben regisztrációhoz kötött. Regisztráció: https://mcc.hu/esemenyregisztracio/highlights-klub-szfva