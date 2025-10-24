Pusztított a hatalmas szél és a vihar a megyében, kiadták a veszélyjelzést

Igazán erős és viharos széllel érkezett meg az őszi időjárás Fejér vármegyébe is, a hosszú hétvége hátralevő részében pedig úgy néz ki, hogy továbbra is fennmarad a rossz, borongós, néhol zivataros és viharos idő, sok helyre pedig már ki is adták a riasztást.

Megérkezett a vihar Fejér vármegyébe is, a hétvégén sem szabadulunk tőle

Forrás: Városgondnokság/illusztráció

Viharos széllel érkezett meg a rossz időjárás

Ahogy arról már beszámoltunk a FEOL.hu-n, az éjszaka a Velencei-tónál nagyobb vihar volt, mint a nyáron, emellett a megye számos pontján igen nagy eső zúdult le, amelyet szintén viharos szél kísért. A met.hu veszélyjelzései alapján azonban most egy kicsit megnyugodhatunk, hiszen Fejér vármegyére nincs kiadva sem citromsárga, sem erősebb riasztás, azonban az ország közepén és keleti részén az emberek nem lélegezhetnek fel. Mint írják, az érintett területeken a széllökések a 70 kilométer/órát is meghaladhatják.

A hétvége folyamán az ország déli lakossága, így akár a Fejér vármegye déli részén élő emberek is, aggódhatnak igazán, hiszen szombaton délutánra jobb eséllyel alakulhatnak ki zivatarok. Mint azt a met.hu írja, az északi országrészben sem kizárható ez, a cellákat pedig intenzív csapadék és apró szemű jég jellemzi majd, ezt pedig szélerősödés kísérheti, így a hétvége hátralevő részét is viharos időjárás fogja jellemezni.