2 órája
Rendezvénysátrat kapott fel a szél, 500 embert kellett kimenekíteni
A katasztrófavédelem telefonjai folyamatosan szólnak. Benjamin lecsapott, országszerte egyre több a káreset. A viharos széllel átvonuló ciklon miatt sok bejelentés érkezik a tűzoltókhoz.
Igazán viharosra sikerült az idei október 23-i hosszú hétvége, amely megmutatja az ősz igazi arcát. Ahogy arról az időjárás előrejelzések szóltak, megérkezett a Benjamin elnevezésű ciklon, amely viharos széllel vonul át az egész országon, a káresetek száma pedig mostanra igencsak meggyarapodott. Nem véletlen, hogy a katasztrófavédelem telefonjai folyamatosan csengenek.
A viharos szél okozza a legnagyobb károkat
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos tájékoztatása szerint pénteken kora délutánig háromszáz, az erős szél okozta káresetet számoltak fel az ország tűzoltói. A korábban említett Benjamin-ciklon komoly széllökésekkel tör utat magának az országban, ez pedig magával hozza a károkat is. Sok helyen fákat döntött eddig az útra, méretes ágakat szakított le, de volt olyan eset is, ahol az épületek tetejét rongálta meg – írja hivatalos oldalán a katasztrófavédelem.
„A Hajdú-Bihar vármegyei Derecskén pedig egy nagyjából kétszáz négyzetméteres rendezvénysátrat kapott fel a szél, a tűzoltók rögzítették az építményt, amelyet azután visszabontanak. A rendezvény nagyjából félezer résztvevőjét biztonságos helyre irányították. A munka folyamatos, a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók egymás után vonulnak a helyszínekre" – számolt be a szörnyű esetről a katasztrófavédelem.