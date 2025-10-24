október 24., péntek

Salamon névnap

12°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófa közeli helyzet

2 órája

Rendezvénysátrat kapott fel a szél, 500 embert kellett kimenekíteni

Címkék#rendezvénysátor#vihar#katasztrófavédelem

A katasztrófavédelem telefonjai folyamatosan szólnak. Benjamin lecsapott, országszerte egyre több a káreset. A viharos széllel átvonuló ciklon miatt sok bejelentés érkezik a tűzoltókhoz.

Feol.hu

Igazán viharosra sikerült az idei október 23-i hosszú hétvége, amely megmutatja az ősz igazi arcát. Ahogy arról az időjárás előrejelzések szóltak, megérkezett a Benjamin elnevezésű ciklon, amely viharos széllel vonul át az egész országon, a káresetek száma pedig mostanra igencsak meggyarapodott. Nem véletlen, hogy a katasztrófavédelem telefonjai folyamatosan csengenek.

vihar
Jelentős károk keletkeztek a viharos széllel érkező Benjamin-ciklon miatt
Forrás: haon.hu

A viharos szél okozza a legnagyobb károkat

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos tájékoztatása szerint pénteken kora délutánig háromszáz, az erős szél okozta káresetet számoltak fel az ország tűzoltói. A korábban említett Benjamin-ciklon komoly széllökésekkel tör utat magának az országban, ez pedig magával hozza a károkat is. Sok helyen fákat döntött eddig az útra, méretes ágakat szakított le, de volt olyan eset is, ahol az épületek tetejét rongálta meg – írja hivatalos oldalán a katasztrófavédelem.

„A Hajdú-Bihar vármegyei Derecskén pedig egy nagyjából kétszáz négyzetméteres rendezvénysátrat kapott fel a szél, a tűzoltók rögzítették az építményt, amelyet azután visszabontanak. A rendezvény nagyjából félezer résztvevőjét biztonságos helyre irányították. A munka folyamatos, a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók egymás után vonulnak a helyszínekre" – számolt be a szörnyű esetről a katasztrófavédelem.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu