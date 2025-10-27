Nemes cél érdekében gyűjt a Videoton

Október már régóta a mellrák elleni küzdelem hónapja, amelyre Fejér vármegye sportcsapatai rendszeresen felhívják a figyelmet. Közéjük tartozik a Videoton is, amely ebben a hónapban minden hazai meccs elején rózsaszín pólóban vonulnak ki, emellett a csapatkapitány, Spandler Csaba különleges mezt viselt a Sóstói Stadionban játszott találkozókon, amelyen a mellrák elleni küzdelem szimbóluma, a rózsaszín szalag is látható. Most erre a mezre hirdetett jótékonysági árverést a klub.

A Videoton a hazai meccsein egész októberben felhívta a figyelmet a mellrk elleni küzdelemre

Fotó: Szabó Zsolt

A Betegápolásért Alapítványnak gyűjt a Videoton

A Betegápolásért Alapítvány​ egyik alapítója a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház. Az alapítvány elsődleges feladatának tekinti, hogy segítse a kórházat a korszerű ápolási eszközök beszerzésében, amelyeknek köszönhetően magasabb szintű ellátást tud biztosítani.

A klub közleményéből kiderült, hogy a licitálás október 27-én 15 órakor kezdődött és egészen október 30-án 15 óráig tart, a kikiáltási ár pedig 40.000 forint. További részleteket a klub oldalán, IDE KATTINTVA tekinthet meg.