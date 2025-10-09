Októberben ismét véradásra várnak a Castrum Hotelben

Október 17-én, pénteken 14.00 és 17.00 óra között ismét önkéntes véradó akció helyszínéül szolgál a székesfehérvári Castrum Hotel. A hotel és a Magyar Vöröskereszt Fejér Vármegyei Szervezetének közös szervezésében megvalósuló véradási akcióra érkezőknek három dolgot kell magukkal vinniük a véradásra: személyi igazolványt, lakcímkártyát és TAJ-kártyát.

Fontos tudnivalók véradás előtt

Véradásra nemcsak azért érdemes eljárni, hogy segítsünk másokon, előzetes szűrővizsgálatnak sem utolsó: a véradás előtt orvosi vizsgálat vár a jelentkezőkre, hemoglobin szint méréssel, vérnyomásméréssel.

A jelentkezőket kérik, hogy a véradás napján ne felejtsenek el reggelizni, ebédelni és uzsonnázni sem, hiszen az eredményes véradáshoz nagyon fontos a megfelelő szénhidrát- és folyadékbevitel. Továbbá kérik, hogy csak azok jelentkezzenek vért adni, akik teljesen egészségesnek érzik magukat, akiknek nincsenek megfázásos tüneteik, nem köhögnek, tüsszögnek, nincs hőemelkedésük, stb. – mondta el az esemény sajtótájékoztatóján Molnár Dorottya megyei véradásszervező koordinátor.

A Magyar Vöröskereszt minden évben donortoborzó tervet készít, így terv van Székesfehérvárra és Fejér vármegyére vonatkozólag is, melynek teljesítésében viszonylag jól állnak, ugyanakkor a szervezők nyomatékosan kérik a lakosságot, hogy az önkéntes véradási akcióval szólítsák meg barátikat, ismerőseiket, kollégáikat, s akár csoportosan is menjenek el vért adni – mondta el Szávity Ivett véradásszervező. Aki október 17-én vért ad, annak decemberben még lesz lehetősége vért adni, ugyanis egy véradás után 56 napot kell várni a következő véradásig. A véradási akción lehetőség lesz irányított véradásra is, ehhez annak a betegnek a nevét és TAJ-számát kell megadni, akin segíteni szeretne a véradó.

A Vöröskereszt rendszeresen biztosít a vármegyében is kiszállásos véradási lehetőségeket, ezek részleteiről a Véradás.hu oldalon lehet tájékozódni.