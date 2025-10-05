Legyél te is életmentő!

Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt továbbra is számít a lakosság segítségére. Véradásra jelentkezhet mindenki, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Véradásra feltétlenül vigye magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és taj-kártyáját!

Véradáson segíthet minden egészséges felnőtt 18 és 65 év között

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Véradás Fejér vármegyében, több helyszínen is

A következő napokban az alábbi helyeken adhat vért:

Székesfehérvár, Területi Vérellátó (Seregélyesi út 3.) október 6., 8:00-15:00

Székesfehérvár, Területi Vérellátó (Seregélyesi út 3.) október 7., 8:00-15:00

Dunaújváros, Dunaferr Iskola Villamos Tag. Dunaújváros (Apáczai Cs. J. u. 13.) október 7., 8:00-10:00

Székesfehérvár, Területi Vérellátó (Seregélyesi út 3.) október 8., 08:00-15:00

Székesfehérvár, Székesfehérvári SZC I. István Technikum (Várkörút 31.) október 8,. 9:00-13:00

Székesfehérvár, Területi Vérellátó (Seregélyesi út 3.) október 9., 8:00-15:00

Dunaújváros, Széchenyi I. Gimnázium (Dózsa Gy. u. 15/a.) október 9., 12:00-15:00

Iváncsa, Faluház (Arany János utca 2.) október 9., 13:30-17:30

Székesfehérvár, Területi Vérellátó (Seregélyesi út 3.) október 10., 8:00-14:00

Székesfehérvár, Ciszterci Gimnázium (Jókai u. 20.) október 10,. 14:00-18:00

A véradásra jelentkezőknek lehetősége van időpontfoglalásra is, csökkentve ezzel az esetleges várakozási időt. A regisztrációra a honlapon a véradási helyszín kiválasztása után kerülhet sor. Azok a véradók, akik időponttal rendelkeznek, kérjük, jelezzék azt az adatfelvételi pultnál, név szerinti behívás nem történik! A foglalás nem feltétele a véradásnak, a foglalástól függetlenül is lehet vért adni.