1 órája
Szívbemarkoló friss fotók érkeztek a Velencei tó állapotáról
A képek rávilágítanak arra, hogyan hat a klímaváltozás a tó vízszintjére, amely az elmúlt évtizedekben már többször is drasztikusan csökkent. Jakob Gusztáv fotóriportja most a Velencei-tó alacsony vízszintét mutatja be.
Forrás: Jakab Gusztáv közösségi oldala
A Velencei-tó alacsony vízszintje nem számít rendkívüli jelenségnek: az ingadozás a tó természetes folyamatának része, és a történelemben is előfordultak extrém száraz időszakok, utoljára 1863–1866 között. A kérdés azonban az, hogy az alacsony vízszint mennyire válik tartóssá és rendszeressé a klímaváltozás hatására.
Fotóriport a Velencei-tó vízszint változásáról
Jakob Gusztáv fotográfus a helyszínen készített képeket, amelyek nemcsak a látványt dokumentálják, hanem a klímaváltozás hatásaira is ráirányítják a figyelmet. A fotóriport segítségével a közönség könnyebben megértheti, milyen komoly következményei lehetnek a vízszint ingadozásának a tó élővilágára és a helyi közösségekre.
A fotók és a rövid tudományos ismertető rávilágítanak arra, hogy a Velencei-tó vízszintjének alakulása összetett kérdés, amelyet érdemes figyelemmel kísérni, és a klímaváltozás hosszú távú hatásaira felkészülni.
