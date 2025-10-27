Szívbemarkoló friss fotók érkeztek a Velencei tó állapotáról

A Velencei-tó alacsony vízszintje nem számít rendkívüli jelenségnek: az ingadozás a tó természetes folyamatának része, és a történelemben is előfordultak extrém száraz időszakok, utoljára 1863–1866 között. A kérdés azonban az, hogy az alacsony vízszint mennyire válik tartóssá és rendszeressé a klímaváltozás hatására.

A Velencei-tó, izgalmas látószögből! Forrás: Jakab Gusztáv közösségi oldala

Fotóriport a Velencei-tó vízszint változásáról

Jakob Gusztáv fotográfus a helyszínen készített képeket, amelyek nemcsak a látványt dokumentálják, hanem a klímaváltozás hatásaira is ráirányítják a figyelmet. A fotóriport segítségével a közönség könnyebben megértheti, milyen komoly következményei lehetnek a vízszint ingadozásának a tó élővilágára és a helyi közösségekre.

A fotók és a rövid tudományos ismertető rávilágítanak arra, hogy a Velencei-tó vízszintjének alakulása összetett kérdés, amelyet érdemes figyelemmel kísérni, és a klímaváltozás hosszú távú hatásaira felkészülni.