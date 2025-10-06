2 órája
Szörny jelent meg az M7-esen, játékboltot sirat egész Fejér
Megható történetek, váratlan bejelentések és meglepő fordulatok is bekerültek a legolvasottabb cikkek közé, a Szoboszlai család életétől a fehérvári éttermekig. A "velencei szörnyeteg", valamint egy sajnálatosan megszűnő játékbolt is kiemelt figyelmet kapott oldalunkon a héten. Mutatjuk, mi érdekelte olvasóinkat a leginkább Fejér vármegyében az elmúlt napokban!
Mint minden héten, ezúttal is összeszedtük, hogy mely cikkeink érdekelték a legjobban olvasóinkat. Ezúttal a rivalda fény többek között a Szoboszlai családé és az M7-esen felbukkanó, velencei szörnyetegé lett, de emellett számos más hír is nagy népszerűségnek örvendett a múlt héten, mutatjuk a listát.
Újabb gyerek a Szoboszlai családnál?
Az elmúlt időszakban a magyar válogatott csapatkapitányának kedvese, Buzsik Borka aktív az Instagramon, többször is aranyos fotóval vagy sztorival jelentkezett. Ezúttal is így tett, a képen kislánya, valamint egy másik csecsemő látható.
Buzsik Borka is nagy figyelmet kapott
A magyar válogatott csapatkapitányának, Szoboszlai Dominiknak a felesége, alig két hónappal a szülés után elképesztő formában van. Mi sem bizonyítja jobban, mint a fotó, amit megosztott magáról.
A babakocsi mellett pózolva mutatta meg hihetetlen idomait Szoboszlai Dominik felesége
Az egyik népszerű fehérvári étterem bezárta kapuit
A kedvelt belvárosi étterem közösségi oldalán tudatta a hírt, hogy határozatlan időre bezárt, ami sokakat meglepett, hiszen legutóbb egészen mással került a „címlapokra”.
Határozatlan időre lehúzta a rolót az elismert fehérvári étterem
Még sosem kezdődött ilyen korán a téli időszámítás
Az óraátállítás eltörlése évről évre felmerül, de idén sem marad el, a hónap végén ismét lehet tekerni a faliórákat. Vajon nyerünk vagy veszítünk az óraátállítással?
Jön az óraátállítás, még sosem kezdődött ilyen korán a téli időszámításMikor lesz az óraátállítás?
Kaszás Nikolett túrája tragikus véget ért
Tragikus hírrel ért véget a Pilisben eltűnt 27 éves fiatal lány keresése. Míg kollégái és tánctársai gyászolják Kaszás Nikolettet, a rendőrségi vizsgálatok lezárták a legfontosabb kérdést.
Kiderült, mit csinált, mielőtt túrázni indult Kaszás Nikolett
A Videoton korábbi támadója újra Fehérváron
Az előző idényben még gólkirályi címet ünnepelt, most visszatér Székesfehérvárra. Óriási bejelentés: a Videoton korábbi támadója visszatér Fejér vármegye központjába.
Újabb felvétel került elő Kaszás Nikolett kereséséről
Több száz önkéntes kutatta élőláncban az eltűnt nőt. Újabb videót tett közzé a Pest vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán, melyben a múlt vasárnap megtalált Kaszás Nikolett keresésének részleteibe avatja be a nézőket.
Drámai, eddig nem látott felvétel került elő Kaszás Nikolett kereséséről
Mutatjuk a Velencei szörnyeteget
Látványos felvételeket hoztunk az éjszakai akcióról. Elképesztő logisztikai műveletet hajtottak végre ugyanis az MKIF szakemberei az M7-es autópálya Velence melletti szakaszán.
193 tonna! Ez a Velencei „szörnyeteg" miatt állt az M7-es forgalma (helyszíni fotók)
Új étterem nyitja meg kapuit Fejérben
A hétvégén megnyitotta kapuit a Nana's Bistro, amely a Semmelweis utcában várja majd a vendégeket.
Közel 30 év után zártak be
A Káhn család szívszorító, de békés döntést hozott: végleg bezár a játékbolt. Ahogy a tulajdonosok fogalmaztak: most egy álmot kell elengedniük.
Véget ér a mese: közel 30 év után bezár az emblematikus játékbolt – íme a részletek