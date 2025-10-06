október 6., hétfő

Velencei szörnyetegtől a szomorú pillanatokig

2 órája

Szörny jelent meg az M7-esen, játékboltot sirat egész Fejér

Címkék#játékbolt#m7#Buzsik Borka#Kaszás Nikolett

Megható történetek, váratlan bejelentések és meglepő fordulatok is bekerültek a legolvasottabb cikkek közé, a Szoboszlai család életétől a fehérvári éttermekig. A "velencei szörnyeteg", valamint egy sajnálatosan megszűnő játékbolt is kiemelt figyelmet kapott oldalunkon a héten. Mutatjuk, mi érdekelte olvasóinkat a leginkább Fejér vármegyében az elmúlt napokban!

Feol.hu

Mint minden héten, ezúttal is összeszedtük, hogy mely cikkeink érdekelték a legjobban olvasóinkat. Ezúttal a rivalda fény többek között a Szoboszlai családé és az M7-esen felbukkanó, velencei szörnyetegé lett, de emellett számos más hír is nagy népszerűségnek örvendett a múlt héten, mutatjuk a listát.

velencei szörnyeteg
Tovább épült a velencei szörnyeteg
Forrás: MKIF

Újabb gyerek a Szoboszlai családnál?

Az elmúlt időszakban a magyar válogatott csapatkapitányának kedvese, Buzsik Borka aktív az Instagramon, többször is aranyos fotóval vagy  sztorival jelentkezett. Ezúttal is így tett, a képen kislánya, valamint egy másik csecsemő látható.

Buzsik Borka is nagy figyelmet kapott

A magyar válogatott csapatkapitányának, Szoboszlai Dominiknak a felesége, alig két hónappal a szülés után elképesztő formában van. Mi sem bizonyítja jobban, mint a fotó, amit megosztott magáról.

Az egyik népszerű fehérvári étterem bezárta kapuit

A kedvelt belvárosi étterem közösségi oldalán tudatta a hírt, hogy határozatlan időre bezárt, ami sokakat meglepett, hiszen legutóbb egészen mással került a „címlapokra”.

Még sosem kezdődött ilyen korán a téli időszámítás

Az óraátállítás eltörlése évről évre felmerül, de idén sem marad el, a hónap végén ismét lehet tekerni a faliórákat. Vajon nyerünk vagy veszítünk az óraátállítással?

Kaszás Nikolett túrája tragikus véget ért

Tragikus hírrel ért véget a Pilisben eltűnt 27 éves fiatal lány keresése. Míg kollégái és tánctársai gyászolják Kaszás Nikolettet, a rendőrségi vizsgálatok lezárták a legfontosabb kérdést.

A Videoton korábbi támadója újra Fehérváron

Az előző idényben még gólkirályi címet ünnepelt, most visszatér Székesfehérvárra. Óriási bejelentés: a Videoton korábbi támadója visszatér Fejér vármegye központjába.

Újabb felvétel került elő Kaszás Nikolett kereséséről

Több száz önkéntes kutatta élőláncban az eltűnt nőt. Újabb videót tett közzé a Pest vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán, melyben a múlt vasárnap megtalált Kaszás Nikolett keresésének részleteibe avatja be a nézőket.

Mutatjuk a Velencei szörnyeteget

​Látványos felvételeket hoztunk az éjszakai akcióról. Elképesztő logisztikai műveletet hajtottak végre ugyanis az MKIF szakemberei az M7-es autópálya Velence melletti szakaszán.

Új étterem nyitja meg kapuit Fejérben

A hétvégén megnyitotta kapuit a Nana's Bistro, amely a Semmelweis utcában várja majd a vendégeket. 

Közel 30 év után zártak be

A Káhn család szívszorító, de békés döntést hozott: végleg bezár a játékbolt. Ahogy a tulajdonosok fogalmaztak: most egy álmot kell elengedniük.

 

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
