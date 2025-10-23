Látványos videó Magyarország legújabb hídjáról

A monumentális, 193 tonnás, 80 méter hosszú gyalogos-kerékpáros velencei híd szerkezetét nyolc részben szállították a helyszínre, majd kettesével illesztették össze, így végül négy hatalmas elemet daruztak be az éjszaka során.

Az új velencei híd látványosan épült

Forrás: MKIF Zrt. - Az ország útja közösségi oldal

A velencei híd "átköltözött"

Az új velencei híd a régi szerkezettől mintegy 20 méterre, a Balaton felé épült, és a biztonságosabb, kényelmesebb közlekedést szolgálja. Az eddiginél szélesebb (4,5 méteres) és enyhébb, 5%-os lejtésű híd váltja a jelenlegi 3 méter széles, meredekebb változatot. Bár a régi híd továbbra is biztonságosan használható, a műszaki vizsgálatok kimutatták, hogy a felújítása drágább lenne, mint egy új megépítése. Emellett az M7-es autópálya 2027-re tervezett bővítése miatt a kiszélesített pálya már nem férne el alatta, ezért döntöttek az új építés mellett. A kivitelezők a vártnál hat órával gyorsabban végeztek: a forgalom vasárnap dél helyett már reggel 6-kor visszatérhetett az M7-esre.

