október 10., péntek

Gedeon névnap

13°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lánglovagok

6 órája

Így teljesítették a kisfiú születésnapi álmát a velenceiek

Címkék#szeretet#izgalom#Velencei Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Amikor egy kisfiú születésnapi kívánsága találkozik a lánglovagok nagy szívével, abból különleges pillanat születik. Így volt ez Velencén is, ahol az önkéntes tűzoltók ezúttal emberségükkel mutattak példát.

Feol.hu

A Velencei Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél tegnap nem a riasztásé volt a főszerep, hanem egy kisfiú álmáé. Nimród, aki már most rajong a vörös szerelvényekért és a bátor tűzoltókért, születésnapjára egy találkozást kért. És a tűzoltók meghallották a kívánságot, a kisfiút örömmel fogadták. Nimród szemében csillogó izgalommal nézte a nagy fecskendőt, a szerszámokat, a csillogó tömlőket, sőt, még arra is kapott lehetőséget, hogy beüljön a vezetőfülkébe. A gyermeki csodálat és az önkéntesek szeretete olyan pillanatokat teremtett, amelyek messze túlmutatnak egy egyszerű látogatáson.

Velence
Nimród csillogó szemekkel fedezte fel a tűzoltóautó minden részletét
Fotó: Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Facebook-oldal

Nimród születésnapi kívánsága valóra vált a velencei tűzoltóknál

A tűzoltók apró figyelmességekkel készültek: közös fényképek, kis születésnapi meglepetés csomag, kedves szavak, biztató mondatok:

Várunk szeretettel a csapatunkba pár év múlva!

– hangzott el mosolyok kíséretében. A Velencei ÖTE tehát nem csak lángokat olt, de igyekszik megszerettetni a hivatást a következő generációval is. 

Az önkéntes tűzoltók szívvel-lélekkel fogadták a lelkes kis rajongót
Fotó: elence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Facebook-oldal

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu