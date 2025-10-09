Így teljesítették a kisfiú születésnapi álmát a velenceiek

A Velencei Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél tegnap nem a riasztásé volt a főszerep, hanem egy kisfiú álmáé. Nimród, aki már most rajong a vörös szerelvényekért és a bátor tűzoltókért, születésnapjára egy találkozást kért. És a tűzoltók meghallották a kívánságot, a kisfiút örömmel fogadták. Nimród szemében csillogó izgalommal nézte a nagy fecskendőt, a szerszámokat, a csillogó tömlőket, sőt, még arra is kapott lehetőséget, hogy beüljön a vezetőfülkébe. A gyermeki csodálat és az önkéntesek szeretete olyan pillanatokat teremtett, amelyek messze túlmutatnak egy egyszerű látogatáson.

Nimród csillogó szemekkel fedezte fel a tűzoltóautó minden részletét

Fotó: Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Facebook-oldal

Nimród születésnapi kívánsága valóra vált a velencei tűzoltóknál

A tűzoltók apró figyelmességekkel készültek: közös fényképek, kis születésnapi meglepetés csomag, kedves szavak, biztató mondatok:

Várunk szeretettel a csapatunkba pár év múlva!

– hangzott el mosolyok kíséretében. A Velencei ÖTE tehát nem csak lángokat olt, de igyekszik megszerettetni a hivatást a következő generációval is.