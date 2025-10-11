október 11., szombat

Elkötelezettségét a nők egészsége mellett

1 órája

Rózsaszínbe öltözött Velence: pink sétával hívtak fel a mellrák megelőzésének fontosságára

Velence idén, azon túl, hogy a rózsaszínbe öltözött összefogás városaként mutatkozott meg, tettekben is bizonyította elkötelezettségét a nők egészsége mellett. A szombati Pink séta megnyitóján elhangzott: a település pályázatának köszönhetően hamarosan új mammográfiás készülék érkezik a térségbe, jelentősen erősítve a korai felismerés lehetőségeit. A rendezvényen azonban nemcsak a mellrák megelőzésének fontosságáról esett szó, hanem arról a felelősségről is, amelyet egy közösség vállal, amikor kézzelfogható eszközökkel támogatja a nők életét – mert a reményhez vizsgálatok, a gyógyuláshoz időben elvégzett szűrések kellenek.

Feol.hu

Október, a mellrák elleni küzdelem hónapja idén is különösen fontos üzenetet hozott Velencére, ahol az Európai Nők Szervezete és a Pink Velence Női Kör közös szervezésében valósult meg a Pink séta. A mozgalom tavaly indult el a tóparti városban azzal a céllal, hogy a nők közösségében erősítse az egészségtudatosságot, és felhívja a figyelmet arra: az egészség megőrzése, különösen a mellrák megelőzése, nem lehet halasztható kérdés.

velence
Velencei összefogás: Pink séta a mellrák elleni összefogásért
Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Velencei Pink séta - összefogás a mellrák elleni küzdelemben

A résztvevők az Otthonka étterem elől indultak el, miután ünnepélyes megnyitóval kezdetét vette a program. Már a rendezvény elején különleges pillanatnak lehettek tanúi a jelenlévők, amikor átadták a Szívpárna Program keretében készített tizenhét darab szív alakú párnát a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórháznak. Ezek a párnák nem csupán a műtét utáni fizikai fájdalmak enyhítésében segítenek, hanem lelki támaszt is nyújtanak a betegeknek, azt üzenve: nincsenek egyedül.

A megnyitóbeszédet Rákosi Katalin, az Európai Nők Szervezetének elnöke tartotta, aki hangsúlyozta, hogy a mellrák kérdése nem kizárólag a nőket érinti. „A férfiaknál is előfordulhat ez a betegség, ezért az önvizsgálat és a test jelzéseinek figyelése mindannyiunk közös felelőssége” – emelte ki. Rámutatott, hogy sokan félelemből vagy időhiányra hivatkozva halogatják a szűréseket, pedig egy apró jel is életet menthet. „Ne dugjuk homokba a fejünket. Merjünk lépni, merjünk kérdezni, és merjünk törődni magunkkal” – tette hozzá, hangsúlyozva, hogy minden egyes diagnózis mögött emberi sorsok, családok állnak. Beszédét azzal zárta: „Ha ma akár csak egy nő vagy férfi életét megmentjük ezzel a sétával, már megérte eljönni. Az élet és az egészség annyit ér – és még annál is többet.”

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A sétálókhoz szólva Egyed Péter, a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet igazgatója is kiemelte, hogy az emlőrák elleni küzdelem nem csupán orvosi kérdés. „Ez a küzdelem rólunk szól – arról, hogy törődünk-e egymással, hiszünk-e a megelőzés erejében, és képesek vagyunk-e kiállni egymásért” – fogalmazott. Hozzátette, hogy Magyarországon évente mintegy kilencezer új emlődaganatos megbetegedést diagnosztizálnak, ezért különösen fontos lenne, hogy a célkorosztály minél nagyobb arányban járjon szűrésre. „Ma a jogosultak kevesebb mint fele jelenik meg mammográfián. Az igazi cél a hetvenöt százalék elérése lenne, hiszen minden időben felismert elváltozás életeket menthet” – hívta fel a figyelmet. Bejelentette továbbá, hogy a város pályázatának köszönhetően, a Modern Járások Program keretében hamarosan új mammográfiás diagnosztikai készülék érkezik a rendelőintézetbe. „Szűrésre fel!” – buzdította a résztvevőket, majd úgy fogalmazott: „A remény az a híd, amely a jelenből a holnapba vezet. Legyen a mai sétánk minden lépése egy-egy építőkő ezen a hídon – a gyógyulás, a szeretet és az összefogás hídján.”

A szívpárnákat Lőrincz Márton Ákos, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház orvosigazgatója vette át. Személyes vallomással élt: „Én is érintett vagyok, mint egy gyermek, akinek édesanyja küzdött ezzel a betegséggel.” Hangsúlyozta, hogy a mellrák nem csupán a beteget, hanem a teljes családot, közösséget próbára teszi. „Ez egy olyan harc, amelyet együtt kell megvívni. Nem engedhetjük, hogy bárki egyedül maradjon benne.” A férfiakhoz is szólt, arra buzdítva őket, hogy figyelmeztessék szeretteiket az önvizsgálat fontosságára.

A megnyitót követően, a város által biztosított polgárőrök felvezetésével, a séta elindult az első állomás felé, a Velencei Cukrászdához, ahol egészségügyi kvíz várta a résztvevőket. Innen tovább haladtak a tópartra, ahol közös fotó készült, majd a vasútállomásnál egy rövid zumba-mozgás hívta fel a figyelmet a rendszeres testmozgás jelentőségére. A program a Venezia Cukrászdánál zárult, ahol tombolasorsolás várta a regisztrált résztvevőket, értékes ajándékokkal – köztük egy felajánlott mellultrahang-vizsgálattal.

 

 

