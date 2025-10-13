október 13., hétfő

Látványos dekoráció

1 órája

Őszi pompa, tökös Velence

Címkék#Dr Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikum#dísz#Velence

A nyarat búcsúztatva, de az ősz szépségeit ünnepelve őszi díszbe öltözött Velence: városszerte tökökkel, virágokkal és hangulatos kompozíciókkal találkozhatnak a járókelők. A látványos dekorációkhoz a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikum biztosította a tököket és növényeket, amelyek nagy sikert arattak alakosok körében.

Feol.hu


Fotó: Horváth-Szabó Nóra

Velencén ősszel sem fakulnak a színek, sőt, épp ellenkezőleg! A város több helyszínén is különleges őszi hangulat uralkodik: a szorgos kezű szervezők tökös-virágos installációi mosolyt csalnak mindazok arcára, akik a településen sétálnak vagy autóznak.

Fotó: Horváth-Szabó Nóra

Az elmúlt hétvégén a város kreatív csapata körforgalmakban, közösségi tereken és frekventált utcák mentén helyezte el a  díszeket, amelyet  azóta egyre többen megcsodálhattak már. A dekorációk egyik legfontosabb eleme, a dísztök a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikumból érkezett, amely virágokkal és kiegészítőkkel támogatta a kezdeményezést – árulta el a velencei önkormányzat. 

Fotó: Horváth-Szabó Nóra

 

