Velence Korzó és uszoda: egyre közelebb a megoldás

Reels videóban szemléltette a Velence Korzón lévő áldatlan állapotokat Tessely Zoltán országgyűlési képviselő közösségi oldalán a minap. Bemutatta azokat a velencei területeket, amelyekkel az új városvezetésnek küzdenie kell – nem csak a mindennapokban, de a bíróságon is. Mint emlékeztetett, „2019-ben volt egy sajnálatos vezetőváltás Velencén”, amely épp akkor került hatalomra, amikor egy 8 milliárd forint értékű sportuszoda épült volna a tóparton. Ám a projektet megállították, mondván, „a velenceieknek nincsen szükségük uszodára”.

Velence Korzó és uszoda: hamarosan megoldódnak a gondok

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Felszámolnák az áldatlan állapotokat a Velence Korzón

A képviselő - Krausz György polgármester mellett - arra is emlékeztetett: az akkori városvezetés ígért járdákat, utakat, ám abból sem lett semmi. Mint mondta, „Nem lehet egyszerűen csak valami ellen szavazni”, mert annak ez lesz az eredménye. 6 milliárd forintra perelik a várost, mert nem valósult meg a beruházást. Majd bemutatta azt az egykori parkot, ami a Korzó üzemeltetésében van és beszélt a kerítésbontásról is, s arról, hogy az arra vonatkozó pert megnyert a város.

Most Tessely Zoltán ígéretet tett: a várossal közösen – összefogva a testülettel és a város lakóival - mindent megtesznek azért, hogy megszűnjenek azok az elhanyagolt területek, amelyek rontják a városképet.