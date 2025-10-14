Fordulat a Velence Korzó ügyében – hatósági döntés született

Az elmúlt évek egyik legforróbb közéleti témája volt Velencén a Velence Korzón álló kerítés, amely 2021-ben, engedély nélkül került fel a szabadstrand területére. A fémrácsok megjelenése komoly felháborodást váltott ki a helyiek és a vállalkozók körében: a strand látogatottsága drasztikusan visszaesett, a kilátás a tóra megszűnt, és a városképet sokan „börtönhangulatúnak” nevezték. Noha a jegyző már korábban kötelezte a kivitelező GOMI Kft.-t a bontásra, az előző városvezetés nem hajtotta végre az intézkedést, így a konfliktus évekig húzódott.

Velence Korzót sokáig csúfította az engedély nélkül épített kerítés.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Velence Korzó: fejlemények a kerítés ügyében

2024 nyarán azonban fordulat következett: az új önkormányzat, Krausz György polgármester vezetésével, július 29-én hajnalban megkezdte a kerítés hivatalos elbontását. A munkálatokat rendőri felügyelettel, szakszerűen végezték, a kerítést elemeire bontva, sérülésmentesen szállították el az önkormányzat cégének telephelyére.