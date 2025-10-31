Még el sem készült, de már most világsiker Velence új hídja (videó)

​Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. örömmel számolt be arról, hogy a még építés alatt álló, de máris ikonikusnak számító M7-es autópályán épülő Velencei gyalogos- és kerékpáros híd tervei nívós elismerésben részesültek. A Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. által jegyzett látványos szerkezet a nemzetközi Tekla BIM Awards 2025 projektversenyen is bizonyította rátermettségét. A híd munkálataival a FEOL is kiemelten foglalkozott, megmutattuk, hogyan került rekordsebességgel a helyére a 193 tonnás, 80 méteres velencei gyalogos-kerékpáros híd utolsó eleme.

Videón Magyarország legújabb hídja az M7-es velencei szakaszán, ami már most besöpörte az elismeréseket.

Fotó: MKIF

Díjesőben a velencei híd

Mindeközben a magyarepitok.hu arról is ír, hogy az épülő híd az Infrastrukturális projekt kategória mellett, a közönségszavazáson is első helyet ért el, és összesített kategóriában pedig a második helyen végzett a hazai mezőnyben. ​Az elismeréseket az INFOTÉR CONTECH 2025 konferencia keretén belül adták át október közepén, Balatonfüreden.