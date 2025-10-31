október 31., péntek

Farkas névnap

13°
+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Díjeső

1 órája

Még el sem készült, de már most világsiker Velence új hídja (videó)

Címkék#M7-es autópálya#gyalogos#kerékpáros híd#Velencei-tó#munkálatok#Velence#elismerés#közönség

Hatalmas elismerés! Az M7-es autópálya velencei szakaszán épülő gyalogos- és kerékpáros híd máris nemzetközi porondon aratott sikert, rangos díjakat bezsebelve, ami a magyar mérnöki tudás kiválóságát igazolja.

Feol.hu

​Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. örömmel számolt be arról, hogy a még építés alatt álló, de máris ikonikusnak számító M7-es autópályán épülő Velencei gyalogos- és kerékpáros híd tervei nívós elismerésben részesültek. A Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. által jegyzett látványos szerkezet a nemzetközi Tekla BIM Awards 2025 projektversenyen is bizonyította rátermettségét. A híd munkálataival a FEOL is kiemelten foglalkozott, megmutattuk, hogyan került rekordsebességgel a helyére a 193 tonnás, 80 méteres velencei gyalogos-kerékpáros híd utolsó eleme. 

Videón Magyarország legújabb hídja, ami már most besöpörte az elismeréseket. Nézze meg az M7-esen épülő Velencei gyalogos- és kerékpáros hídat!
Videón Magyarország legújabb hídja az M7-es velencei szakaszán, ami már most besöpörte az elismeréseket. 
Fotó: MKIF

Díjesőben a velencei híd

Mindeközben a magyarepitok.hu arról is ír, hogy az épülő híd az Infrastrukturális projekt kategória mellett, a közönségszavazáson is első helyet ért el, és összesített kategóriában pedig a második helyen végzett a hazai mezőnyben. ​Az elismeréseket az INFOTÉR CONTECH 2025 konferencia keretén belül adták át október közepén, Balatonfüreden.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu