A kiemelkedő szakmai és emberi teljesítményért

1 órája

Velence életműdíjat alapított – hamarosan lejár a javaslattétel határideje

Már csak néhány nap maradt arra, hogy a lakosok jelöléseket tegyenek az újonnan alapított Életműdíjra, hiszen október 17-ig várja a város a javaslatokat. Velence önkormányzata idén először ismeri el ezzel a rangos díjjal mindazokat, akik életük munkájával maradandót alkottak a közösségért.

Feol.hu
Forrás: ifj. Kupi László

Velence önkormányzata új, nagy presztízsű elismerést hozott létre: az Életműdíjat, amelyet első alkalommal idén adnak át a településért hosszú éveken át kiemelkedő szakmai és emberi teljesítménnyel dolgozó személyeknek. A díj azok számára ítélhető oda, akik legalább 25 éven át Velencén éltek vagy tevékenykedtek, munkájukkal öregbítették a város hírnevét akár helyi, országos vagy nemzetközi szinten, és példamutató magatartásukkal közmegbecsülésnek örvendenek. A jelöltek a gazdaság, ifjúság, kultúra, oktatás, szociális területek, egészségügy, környezetvédelem, sport vagy közösségi élet bármely területén maradandót alkothattak.

A javaslatokat bárki megteheti írásban, indoklással ellátva, 2025. október 17-ig a polgármesternek címezve. A beküldés történhet e-mailben a [email protected] címen, postai úton a 2481 Velence, Tópart utca 26. címre, vagy személyesen a Velencei Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárságán.

Krausz György polgármester a feol.hu-nak hangsúlyozta:

- Nagyon sok értékes ember lakik Velencén, akik sokat tettek a közösségért. Mindig közösségben gondolkodunk, szeretnénk elismerni azokat, akik annak mozgatórugói voltak -mint mondta, a döntés minden évben nehéz lesz, hiszen számos méltó név kerülhet az asztalra – ugyanakkor évente csak egyetlen személy részesülhet az Életműdíjban.

Az első elismerést ünnepélyes keretek között október 23-án adják át, a jövőben pedig az augusztus 20-i városi születésnapi ünnepséghez kapcsolódva kerül majd sor a díjátadóra. Velence ezzel új hagyományt teremt, amely hosszú távon őrizheti meg azok emlékét, akik életük munkájával példát mutattak a közösségnek.

 

