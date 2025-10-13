Velence életműdíjat alapított – hamarosan lejár a javaslattétel határideje

Velence önkormányzata új, nagy presztízsű elismerést hozott létre: az Életműdíjat, amelyet első alkalommal idén adnak át a településért hosszú éveken át kiemelkedő szakmai és emberi teljesítménnyel dolgozó személyeknek. A díj azok számára ítélhető oda, akik legalább 25 éven át Velencén éltek vagy tevékenykedtek, munkájukkal öregbítették a város hírnevét akár helyi, országos vagy nemzetközi szinten, és példamutató magatartásukkal közmegbecsülésnek örvendenek. A jelöltek a gazdaság, ifjúság, kultúra, oktatás, szociális területek, egészségügy, környezetvédelem, sport vagy közösségi élet bármely területén maradandót alkothattak.

A javaslatokat bárki megteheti írásban, indoklással ellátva, 2025. október 17-ig a polgármesternek címezve. A beküldés történhet e-mailben a [email protected] címen, postai úton a 2481 Velence, Tópart utca 26. címre, vagy személyesen a Velencei Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárságán.

Krausz György polgármester a feol.hu-nak hangsúlyozta:

- Nagyon sok értékes ember lakik Velencén, akik sokat tettek a közösségért. Mindig közösségben gondolkodunk, szeretnénk elismerni azokat, akik annak mozgatórugói voltak -mint mondta, a döntés minden évben nehéz lesz, hiszen számos méltó név kerülhet az asztalra – ugyanakkor évente csak egyetlen személy részesülhet az Életműdíjban.

Az első elismerést ünnepélyes keretek között október 23-án adják át, a jövőben pedig az augusztus 20-i városi születésnapi ünnepséghez kapcsolódva kerül majd sor a díjátadóra. Velence ezzel új hagyományt teremt, amely hosszú távon őrizheti meg azok emlékét, akik életük munkájával példát mutattak a közösségnek.