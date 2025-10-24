október 24., péntek

Salamon névnap

14°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Piaci trendek

1 órája

Divat-e még piacra járni? A székesfehérvári Városi Piacon kérdezősködtünk

Címkék#városi piac#vásárcsarnok forgalom#árus#piac#tapasztalat

Leáldozott a piacozásnak vagy tartja magát a vásárlás e régi formája? Székesfehérváron is sok minden befolyásolja a vásárlók magatartását, a vásárcsarnok továbbra is fontos közösségi tér, ahol a személyes kapcsolatok meghatározóak. A jövőben azonban a fiatalabb korosztály bevonzása kulcsfontosságú lesz a fennmaradáshoz.

Munkatársunktól
Divat-e még piacra járni? A székesfehérvári Városi Piacon kérdezősködtünk

Forrás: MW

Fotó: Máté Krisztián

A vásárcsarnokba, piacra járás hosszú ideig a hétköznapok természetes része volt. A friss, szezonális alapanyagok, a személyes kapcsolatok és a saját termelők támogatása mindig vonzó élménynek számított. Napjainkban azonban egyre gyakrabban merül fel a kérdés, vajon tartja-e még a trendet a piacozás, vagy átveszik helyüket a bevásárlóközpontok. Ennek jártunk utána a székesfehérvári Városi Piacon, ahol árusokat és vásárlókat kérdeztünk a változásokról.

Divatos-e még a piacozás, mit tapasztalnak az árusok a fehérvári vásárcsarnokban?
Változóban a székesfehérvári vásárcsarnok forgalma
Forrás: FMH

Átalakulóban a vásárcsarnok vásárlói köre

Az egyik virágárus szerint a vásárcsarnok forgalma érezhetően visszaesett az elmúlt időszakban. – Korábban szombatonként alig lehetett megmozdulni. Most is vannak törzsvásárlók, de egyre több a kihagyott nap. Sokan inkább a város körüli kisebb piacokat választják, amelyek valahogy újra felkapottak lettek – mondta. Tapasztalatát pedig többen is alátámasztják, így a visszaeső forgalomról megkérdeztük a városgondnokságot is, amely megerősítette az árusok tapasztalatát, de mint kiemelte, a forgalomcsökkenés fő oka, hogy a többség tudja, a piac hamarosan új helyre költözhet.

A vásárlók között ugyanakkor továbbra is vannak olyanok, akiknek a piacozás nem egyszerű bevásárlás, hanem megszokott rituálé. Egy nyugdíjas hölgy például így fogalmazott: – Itt ismerek mindenkit, meg is szólítanak név szerint. A boltban csak bedobálom a kosárba, itt meg beszélgetünk. Nekem ez sokat számít, mint ahogy az is, hogy tudom, mit teszek a kosárba – fogalmazott. 

Győzedelmeskedik a kényelem?

Mások viszont csak elvétve jutnak el a vásárcsarnokba, hiszen a többségnek ma már van autója, amivel könnyen és gyorsan eljut bármelyik nagyobb bevásárlóközpontba. A nagyáruházra pedig sokan a gyorsaság és a praktikusság szinonímájaként tekintenek, így nem csoda, ha jelentős vásárlóerőt szívnak el a bevásárlóközpontok. 

Kulcskérdés a nyitvatartás

Ahogy nézelődünk a vásárlók között, ami rögvest feltűnik, az a vásárlók átlag életkora: többségben vannak a nyugdíjasok, ami nem csoda, hiszen mások hétköznap reggel, délelőtt dolgoznak. A vásárcsarnok nyitvatartása pedig nekik nem kedvez. A jövőben viszont felcsillanhat a remény, hogy ezis változni fog, s nem csak az idősebb korosztály fogja magát képviseltetni a piacon. 

Google News A legfrissebb Fejér vármegyei hírekért kövess minket a feol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu