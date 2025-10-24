Divat-e még piacra járni? A székesfehérvári Városi Piacon kérdezősködtünk

A vásárcsarnokba, piacra járás hosszú ideig a hétköznapok természetes része volt. A friss, szezonális alapanyagok, a személyes kapcsolatok és a saját termelők támogatása mindig vonzó élménynek számított. Napjainkban azonban egyre gyakrabban merül fel a kérdés, vajon tartja-e még a trendet a piacozás, vagy átveszik helyüket a bevásárlóközpontok. Ennek jártunk utána a székesfehérvári Városi Piacon, ahol árusokat és vásárlókat kérdeztünk a változásokról.

Változóban a székesfehérvári vásárcsarnok forgalma

Átalakulóban a vásárcsarnok vásárlói köre

Az egyik virágárus szerint a vásárcsarnok forgalma érezhetően visszaesett az elmúlt időszakban. – Korábban szombatonként alig lehetett megmozdulni. Most is vannak törzsvásárlók, de egyre több a kihagyott nap. Sokan inkább a város körüli kisebb piacokat választják, amelyek valahogy újra felkapottak lettek – mondta. Tapasztalatát pedig többen is alátámasztják, így a visszaeső forgalomról megkérdeztük a városgondnokságot is, amely megerősítette az árusok tapasztalatát, de mint kiemelte, a forgalomcsökkenés fő oka, hogy a többség tudja, a piac hamarosan új helyre költözhet.

A vásárlók között ugyanakkor továbbra is vannak olyanok, akiknek a piacozás nem egyszerű bevásárlás, hanem megszokott rituálé. Egy nyugdíjas hölgy például így fogalmazott: – Itt ismerek mindenkit, meg is szólítanak név szerint. A boltban csak bedobálom a kosárba, itt meg beszélgetünk. Nekem ez sokat számít, mint ahogy az is, hogy tudom, mit teszek a kosárba – fogalmazott.

Győzedelmeskedik a kényelem?

Mások viszont csak elvétve jutnak el a vásárcsarnokba, hiszen a többségnek ma már van autója, amivel könnyen és gyorsan eljut bármelyik nagyobb bevásárlóközpontba. A nagyáruházra pedig sokan a gyorsaság és a praktikusság szinonímájaként tekintenek, így nem csoda, ha jelentős vásárlóerőt szívnak el a bevásárlóközpontok.

Kulcskérdés a nyitvatartás

Ahogy nézelődünk a vásárlók között, ami rögvest feltűnik, az a vásárlók átlag életkora: többségben vannak a nyugdíjasok, ami nem csoda, hiszen mások hétköznap reggel, délelőtt dolgoznak. A vásárcsarnok nyitvatartása pedig nekik nem kedvez. A jövőben viszont felcsillanhat a remény, hogy ezis változni fog, s nem csak az idősebb korosztály fogja magát képviseltetni a piacon.

