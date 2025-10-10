október 11., szombat

Brigitta névnap

13°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csodás megújulás!

4 órája

Kamarakoncerttel és közös sétával adták át a megújult Díszudvart és a Koronázó teret! (Videó)

Címkék#Fehérvár#Nemzeti Emlékhely#Városháza Díszudvara#Koronázó tér#polgármester

Ünnepi hangulatban, zenével és közös sétával adták át Székesfehérvár újabb megújult köztereit. A Városháza Díszudvara felújítása és a Koronázó tér megújítása régi lakossági igényt teljesített, hiszen a város két ikonikus helyszíne most biztonságos, esztétikus burkolattal és új zöldfelületekkel várja a fehérváriakat. A péntek délutáni eseményen Cser-Palkovics András polgármester közösségi séta és kamarakoncert keretében hívta együtt ünnepelni a városlakókat.

Bokányi Zsolt
Kamarakoncerttel és közös sétával adták át a megújult Díszudvart és a Koronázó teret! (Videó)

Fotó: Fehér Gábor

Péntek délután barátságos, őszi hangulatban gyűlt össze egy kisebb tömeg a Nemzeti Emlékhely előtt, hogy közösen sétáljon át a megújult Városháza Díszudvarába, ahol ünnepélyesen is átadták a Városháza Díszudvara felújítását és a Koronázó tér megújítását. 

Városháza Díszudvara
Városháza Díszudvara csodálatos felújításon esett át
Fotó:  Fehér Gábor

A sétát Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere és Nagy Zsolt, a város közlekedési irodájának vezetője vezették, akik a város újabb értékeinek megszületését mutatták be a jelenlévőknek.

Városháza Díszudvara felújítása: közös séta és zene a megújulás jegyében

A Koronázó tér régi, töredezett burkolata helyett most fagyálló, tartós kövezet fogadja a forgalmas szakaszon közlekedőket, ez a beruházás hosszú ideje szerepelt a lakossági kívánságlistán. A Városháza Díszudvara pedig két ütemben újult meg: előbb a felszín alatti közművek cseréje történt meg, majd a teljes tereprendezés, a burkolatcsere, valamint egy nagyszabású növénytelepítés is lezajlott. Az udvarban elhelyezett új utcabútorok és zöldfelületek nemcsak esztétikai, hanem közösségi szempontból is új életet hoztak a történelmi épület szívébe.

Zene, közösség, ünnep: Fehérvár új ékkövei

Az átadó hangulatát az Alba Regia Szimfonikus Zenekar és a Helyőrségi Zenekar kamaraformációi tették még különlegesebbé. A két zenekart Ruff Tamás karnagy vezényelte, aki a tér falai közé varázsolta a város ünnepi dallamait. A résztvevők zene és közösségélmény kíséretében élhették át, ahogy Fehérvár újabb patinás helyszíne öltött megújult arcot.

A polgármester köszöntőjében kiemelte: 

Sokan, sokat dolgoztak a nyári hőségben is azért, hogy ez a beruházás időben elkészüljön, és méltó legyen a város történelmi múltjához.

Hangsúlyozta továbbá, hogy Fehérvár köztereinek fejlesztése nemcsak a városképet szépíti, hanem közösségeket is erősít, hiszen az ilyen terek adják meg a mindennapok találkozási pontjait. A megújult Városháza Díszudvara és Koronázó tér mostantól bárki számára látogatható. A térkövek csillogása, a gondosan ültetett növények és a csendes udvari hangulat mind azt üzenik: Fehérvár ismét egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy múltját és jelenét harmonikusan egyesítve formálja jövőjét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu