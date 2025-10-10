1 órája
Kamarakoncerttel és közös sétával adták át a megújult Díszudvart és a Koronázó teret! (Videó)
Ünnepi hangulatban, zenével és közös sétával adták át Székesfehérvár újabb megújult köztereit. A Városháza Díszudvara felújítása és a Koronázó tér megújítása régi lakossági igényt teljesített, hiszen a város két ikonikus helyszíne most biztonságos, esztétikus burkolattal és új zöldfelületekkel várja a fehérváriakat. A péntek délutáni eseményen Cser-Palkovics András polgármester közösségi séta és kamarakoncert keretében hívta együtt ünnepelni a városlakókat.
Fotó: Fehér Gábor
Péntek délután barátságos, őszi hangulatban gyűlt össze egy kisebb tömeg a Nemzeti Emlékhely előtt, hogy közösen sétáljon át a megújult Városháza Díszudvarába, ahol ünnepélyesen is átadták a Városháza Díszudvara felújítását és a Koronázó tér megújítását.
A sétát Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere és Nagy Zsolt, a város közlekedési irodájának vezetője vezették, akik a város újabb értékeinek megszületését mutatták be a jelenlévőknek.
Városháza Díszudvara felújítása: közös séta és zene a megújulás jegyében
A Koronázó tér régi, töredezett burkolata helyett most fagyálló, tartós kövezet fogadja a forgalmas szakaszon közlekedőket, ez a beruházás hosszú ideje szerepelt a lakossági kívánságlistán. A Városháza Díszudvara pedig két ütemben újult meg: előbb a felszín alatti közművek cseréje történt meg, majd a teljes tereprendezés, a burkolatcsere, valamint egy nagyszabású növénytelepítés is lezajlott. Az udvarban elhelyezett új utcabútorok és zöldfelületek nemcsak esztétikai, hanem közösségi szempontból is új életet hoztak a történelmi épület szívébe.
Zene, közösség, ünnep: Fehérvár új ékkövei
Az átadó hangulatát az Alba Regia Szimfonikus Zenekar és a Helyőrségi Zenekar kamaraformációi tették még különlegesebbé. A két zenekart Ruff Tamás karnagy vezényelte, aki a tér falai közé varázsolta a város ünnepi dallamait. A résztvevők zene és közösségélmény kíséretében élhették át, ahogy Fehérvár újabb patinás helyszíne öltött megújult arcot.
A polgármester köszöntőjében kiemelte:
Sokan, sokat dolgoztak a nyári hőségben is azért, hogy ez a beruházás időben elkészüljön, és méltó legyen a város történelmi múltjához.
Hangsúlyozta továbbá, hogy Fehérvár köztereinek fejlesztése nemcsak a városképet szépíti, hanem közösségeket is erősít, hiszen az ilyen terek adják meg a mindennapok találkozási pontjait. A megújult Városháza Díszudvara és Koronázó tér mostantól bárki számára látogatható. A térkövek csillogása, a gondosan ültetett növények és a csendes udvari hangulat mind azt üzenik: Fehérvár ismét egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy múltját és jelenét harmonikusan egyesítve formálja jövőjét.