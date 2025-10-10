október 10., péntek

Felújításra vár

Várat még magára az utcafelújítás

Mezőszentgyörgyön jó ideje probléma – főleg az ott élőknek – a Petőfi utca leromlott állapota. Ennek felújítása azonban bonyolultabb, mint hinnénk. A polgármestert kérdeztük.

Déri Brenda

Hosszú idő óta szeretné a lakosság, hogy megújuljon a Petőfi utca, amely bizony tényleg rászolgált már a korszerűsítésre. A fő problémát azonban az jelenti, hogy nem önkormányzati tulajdonú út, így pályázni sem tudnak a felújításra – tudtuk meg Ádám Zsolt polgármestertől, aki egyébként nemrég írt levelet ismét a Magyar Közútnak, hogy várható- e a közeljövőben változás az ügyben. 

A Petőfi utca jelenleg így fest.
A Közút válasza a település közösségi oldalán is elérhető. Mint az abból kiderül, 2022-ben már készítettek felújítási terveket, de mivel még ugyanabban az évben megjelent egy kormányhatározat, mely miatt a 2022. és 2023. évre tervezett – még el nem kezdett – állami beruházások felülvizsgálatra, illetve jelentős számban felfüggesztésre kerültek. 

Hozzátették: amennyiben az Építési és Közlekedési Minisztérium számára az állami költségvetés forrást biztosít a megvalósításra, akkor a támogatási szerződés aláírása után rövid időn belül meg tudják kezdeni a közbeszerzést és a kivitelezési munkálatokat. 

 

