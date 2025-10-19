október 19., vasárnap

Megindító

41 perce

A vak anya küzdelme: a legrosszabb, hogy nem láthattam felnőni a lányomat!

Címkék#baleset#kórház#Szőke Edina#édesanya#vak#Lengyel Zsófi#Székesfehérvár

Kóma, vakság és a 14 hónapos kislány. A Mindenki Képes Egyesület székesfehérvári irodája adott otthont a „Nulláról az életbe” című beszélgetős előadásának szombaton. Az eseményen Szőke Edina, vak édesanya osztotta meg motiváló élettörténetét a hallgatósággal. Vendéglátója Lengyel Zsófi, látássérült sportoló és esélyegyenlőségi aktivista volt.

Feol.hu

​A Mindenki Képes Egyesület fő küldetése, hogy élményeket és közösséget nyújtson a fogyatékossággal élőknek. Hitvallásuk szerint minden ember képes, csak „mindenki egy kicsit másképp.” Ennek ékes bizonyítéka egyik kiemelkedő programjuk is idén. Ahogy a székesfehérvári Lengyel Zsófi, látássérült sportoló és esélyegyenlőségi aktivista kiemelte, élménylövészetet szerveztek, ahol látássérült emberek is, biztonságos és akadálymentes körülmények között, éles lőfegyverekkel tudtak lőni. A program hatalmas sikert aratott.

Kóma, vakság és a 14 hónapos kislány. Egy motiváló és megindító történetét egy vak édesanya küzdelméről, hogy 33 éves fejjel kellett újrakezdenie az életét.
Elképesztő élettörténet, ami egyszerre volt könnyfakasztó és motiváló. Lengyel Zsófi, látássérült sportoló beszélgetése a vak édesanya, Szőke Edinával.
Fotó: Fehér Gábor

A vak édesanya vallomása

Szombati vendége nem volt más, mint a most 55 éves Szőke Edina, aki 33 éves korában vakult meg, miután egy balesetben a sav felrobbant. Másfél hónapig volt kómában a kórházban, mikor felébredt, maga se tudta, hogy lesz ezután.  Elmondása szerint a legnagyobb trauma az volt számára, hogy nem láthatta felnőni az akkor még csak 14 hónapos a lányát. Ám Edina nem tört meg: megtanult Braille-írást, rendszeresen tandemtúrázik, sportol, és masszőrként dolgozik. Az élteti, hogy inspiráljon másokat, azért is jött el erre az alkalomra.

Nem vagyok elszomorodva attól, mert biztos, hogy jobban szeretnék látni, de vakon se olyan borzalmas a világ

 – fogalmazott. Kiemelte, hogy az élet hozzáállás kérdése: 

Mindent meg lehet csinálni. Ha azt mondod, hogy megcsinálod, lehet, hogy nem a tökéletességgel, de akkor is azt meg fogod csinálni, és tudjál neki örülni. Képes vagyok rá.

 

 

