A vak anya küzdelme: a legrosszabb, hogy nem láthattam felnőni a lányomat!

​A Mindenki Képes Egyesület fő küldetése, hogy élményeket és közösséget nyújtson a fogyatékossággal élőknek. Hitvallásuk szerint minden ember képes, csak „mindenki egy kicsit másképp.” Ennek ékes bizonyítéka egyik kiemelkedő programjuk is idén. Ahogy a székesfehérvári Lengyel Zsófi, látássérült sportoló és esélyegyenlőségi aktivista kiemelte, élménylövészetet szerveztek, ahol látássérült emberek is, biztonságos és akadálymentes körülmények között, éles lőfegyverekkel tudtak lőni. A program hatalmas sikert aratott.

Elképesztő élettörténet, ami egyszerre volt könnyfakasztó és motiváló. Lengyel Zsófi, látássérült sportoló beszélgetése a vak édesanya, Szőke Edinával.

Fotó: Fehér Gábor

A vak édesanya vallomása

Szombati vendége nem volt más, mint a most 55 éves Szőke Edina, aki 33 éves korában vakult meg, miután egy balesetben a sav felrobbant. Másfél hónapig volt kómában a kórházban, mikor felébredt, maga se tudta, hogy lesz ezután. Elmondása szerint a legnagyobb trauma az volt számára, hogy nem láthatta felnőni az akkor még csak 14 hónapos a lányát. Ám Edina nem tört meg: megtanult Braille-írást, rendszeresen tandemtúrázik, sportol, és masszőrként dolgozik. Az élteti, hogy inspiráljon másokat, azért is jött el erre az alkalomra.

Nem vagyok elszomorodva attól, mert biztos, hogy jobban szeretnék látni, de vakon se olyan borzalmas a világ

– fogalmazott. Kiemelte, hogy az élet hozzáállás kérdése: