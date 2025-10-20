1 órája
Karbantartás miatt módosul a menetrend: vágányzár a vasútvonalon!
Ideiglenes változásokra kell számítani a vonatközlekedésben október 21. és 30. között. A vágányzár idején egyes járatok módosított menetrend szerint közlekednek az érintett szakaszokon.
2025. október 21-től október 30-ig minden éjszaka karbantartási munkákat végeznek Szabadegyháza mellett a vasútvonal több szakaszán, emiatt egyes vonatok menetrendje ideiglenesen módosul. A MÁV tájékoztatása szerint a részletes vágányzári menetrend elérhető az állomási pénztáraknál, az ügyfélszolgálatoknál, valamint a MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán és a www.mavcsoport.hu/vaganyzar oldalon.
A vágányzár idején is biztosított az utasok tájékoztatása
A vágányzár időtartamán kívül a megszokott menetrend szerint közlekednek a vonatok, mely megtekinthető a www.mavcsoport.hu/menetrend oldalon. A hirdetményen nem szereplő járatok menetrendje a munkálatok ideje alatt nem változik.