Vadgesztenyéből ingyen bio mosószer: mutatjuk, hogy hogyan!
Tudtad, hogy a vadgesztenyéből könnyen házi készítésű mosószer készülhet? Ráadásul se perc alatt! Mutatjuk az elkészítési módot!
Így ősszel a vadgesztenye szezon derekán vétek lenne nem kihasználni a rendelkezésünkre álló terméseket. Nincs más dolgunk mint összegyűjteni egy-két marék vadgesztenyét, meghámozni, lereszelni, majd lassú tűzön egy órán keresztül vízben főzni. Igény esetén citromhéj is adható a főzethez, ami kellemes illatot eredményez. Az egy óra leteltével hagyni kell kihűlni a levet, majd miután kihűlt üvegekbe tölthető és használható is. Mosásonként egy deciliter az elegendő mennyiség – osztotta meg az ötletet közösségi oldalán a Párperces Receptek.
Az így kapott főzet amellett, hogy saját készítésű, nem tartalmaz adalékanyagokat, illatanyagokat és jóval költséghatékonyabb.
Így válik a vadgesztenye mosószerré: