Vadgesztenyéből ingyen bio mosószer: mutatjuk, hogy hogyan!

Így ősszel a vadgesztenye szezon derekán vétek lenne nem kihasználni a rendelkezésünkre álló terméseket. Nincs más dolgunk mint összegyűjteni egy-két marék vadgesztenyét, meghámozni, lereszelni, majd lassú tűzön egy órán keresztül vízben főzni. Igény esetén citromhéj is adható a főzethez, ami kellemes illatot eredményez. Az egy óra leteltével hagyni kell kihűlni a levet, majd miután kihűlt üvegekbe tölthető és használható is. Mosásonként egy deciliter az elegendő mennyiség – osztotta meg az ötletet közösségi oldalán a Párperces Receptek.

Vadgesztenye: olcsó tipp a felhasználásához

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

Az így kapott főzet amellett, hogy saját készítésű, nem tartalmaz adalékanyagokat, illatanyagokat és jóval költséghatékonyabb.

Így válik a vadgesztenye mosószerré: