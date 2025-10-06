október 6., hétfő

Tipp

44 perce

Vadgesztenyéből ingyen bio mosószer: mutatjuk, hogy hogyan!

Címkék#szezon#mosószer#vadgesztenye

Tudtad, hogy a vadgesztenyéből könnyen házi készítésű mosószer készülhet? Ráadásul se perc alatt! Mutatjuk az elkészítési módot!

Feol.hu

Így ősszel a vadgesztenye szezon derekán vétek lenne nem kihasználni a rendelkezésünkre álló terméseket. Nincs más dolgunk mint összegyűjteni egy-két marék vadgesztenyét, meghámozni, lereszelni, majd lassú tűzön egy órán keresztül vízben főzni. Igény esetén citromhéj is adható a főzethez, ami kellemes illatot eredményez. Az egy óra leteltével hagyni kell kihűlni a levet, majd miután kihűlt üvegekbe tölthető és használható is. Mosásonként egy deciliter az elegendő mennyiség – osztotta meg az ötletet közösségi oldalán a Párperces Receptek.

vadgesztenye
Vadgesztenye: olcsó tipp a felhasználásához
Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

Az így kapott főzet amellett, hogy saját készítésű, nem tartalmaz adalékanyagokat, illatanyagokat és jóval költséghatékonyabb.

Így válik a vadgesztenye mosószerré:

 

