Üzemanyag: Jelentős áremeléssel folytatódik a hét

​Ismét jelentős drágulás elé néznek a magyar autósok. A holtankoljak.hu információi szerint a keddi emelkedés után szerdán is tovább nő a benzin és különösen a gázolaj nagykereskedelmi ára. Ezzel az üzemanyagár átlagosan ismét a lélektani árakhoz közelítenek.

Ennyivel drágul az üzemanyag szerdán.

​Üzemanyagár-változás szerdától

A holtankoljak.hu keddi bejelentése alapján a Mol szerdától tovább emeli a nagykereskedelmi árakat. ​A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal emelkedik. A gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 8 forinttal emelkedik. Mindez azt jelenti, hogy a 95-ös benzin 580 Ft/liter, míg a gázolaj 594 Ft/liter átlagáron értékesítik szerdától a benzinkutak.