51 perce
Üzemanyag: Jelentős áremeléssel folytatódik a hét
Újabb ársokk! Folytatódik az üzemanyagár-robbanás Magyarországon, drágulnak az üzemanyagok.
Ismét jelentős drágulás elé néznek a magyar autósok. A holtankoljak.hu információi szerint a keddi emelkedés után szerdán is tovább nő a benzin és különösen a gázolaj nagykereskedelmi ára. Ezzel az üzemanyagár átlagosan ismét a lélektani árakhoz közelítenek.
Üzemanyagár-változás szerdától
A holtankoljak.hu keddi bejelentése alapján a Mol szerdától tovább emeli a nagykereskedelmi árakat. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal emelkedik. A gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 8 forinttal emelkedik. Mindez azt jelenti, hogy a 95-ös benzin 580 Ft/liter, míg a gázolaj 594 Ft/liter átlagáron értékesítik szerdától a benzinkutak.
Most 1,5 millióért is megveheted – évek múlva több tízmilliót érhet ez a Mazda
Ettől a téli gumi sem véd meg – erre kell figyelni az ősz beköszöntével az utakon
Érdemes nyári gumi helyett négyévszakos abroncsra váltani?