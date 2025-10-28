október 28., kedd

Nincs megállás!

1 órája

Üzemanyag: Jelentős áremeléssel folytatódik a hét

Címkék#ársokk#benzin#átlagár#tankolás#Magyarország#gázolaj#liter#üzemanyagár

Újabb ársokk! Folytatódik az üzemanyagár-robbanás Magyarországon, drágulnak az üzemanyagok.

Feol.hu

​Ismét jelentős drágulás elé néznek a magyar autósok. A holtankoljak.hu információi szerint a keddi emelkedés után szerdán is tovább nő a benzin és különösen a gázolaj nagykereskedelmi ára. Ezzel az üzemanyagár átlagosan ismét a lélektani árakhoz közelítenek.

Ennyivel drágul az üzemanyag szerdán. A MOL ismét árváltozást jelentett be a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi áraiban.
Ennyivel drágul az üzemanyag szerdán.
Fotó: MW/Illusztráció

​Üzemanyagár-változás szerdától

A holtankoljak.hu keddi bejelentése alapján a Mol szerdától tovább emeli a nagykereskedelmi árakat. ​A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal emelkedik. A gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 8 forinttal emelkedik. Mindez azt jelenti, hogy a 95-ös benzin 580 Ft/liter, míg a gázolaj 594 Ft/liter átlagáron értékesítik szerdától a benzinkutak.

 

 

