október 9., csütörtök

Dénes névnap

16°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tankolás

5 órája

Fontos bejelentés: Így áll a magyar üzemanyag a régióban – megérkezett a hétvégi ár is!

Címkék#benzin#tankolás#Magyarország#KSH#gázolaj#üzemanyagár

Mennyire versenyképesek a magyar benzinárak? – erre kaphatunk választ a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataiból. Miközben a elmerülünk a számok világában a szeptembert tekintve, kiderült, hétvégétől merre mozdulnak az üzemanyagárak Magyarországon.

Feol.hu

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2025 szeptemberében Magyarországon a 95-ös benzin havi átlagára 585 forint volt, ami 2 forinttal alacsonyabb, mint a szomszédos országok 587 forintos átlaga. A gázolaj hazai átlagára pedig 588 forintot tett ki, míg a szomszédos országok átlaga 591 forint volt. A Kormány elvárása ismét teljesült: a magyar családok szeptemberben is kedvezőbb feltételek mellett tankolhattak, mint a szomszédos országokban élők – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium az üzemanyagárakat.

Mennyire versenyképesek a magyar benzinárak? A KSH közölte a legfrissebb adatait, miközben kiderült, hogyan alakulnak az üzemanyagárak a hétvégén.
Mutatjuk, mennyire versenyképesek a magyar üzemanyagárak a régióban
Fotó: MW/Illusztráció

Mindez azt jelenti, hogy szeptemberben is a régiós átlag alatt tankolhattak a magyar családok

Üzemanyag: Mi várható hétvégétől?

Az üzemanyag-árfigyelő portál, a holtankoljak.hu csütörtökön közölte a MOl döntését, mely szerint pénteken a benzin és a gázolaj beszerzési ára is változatlan marad. Mindez azt jelenti, hogy a 95-ös benzin: 582 Ft/liter, a gázolaj: 586 Ft/liter átlagáron értékesítik a magyarországi benzinkutak.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu