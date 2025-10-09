Fontos bejelentés: Így áll a magyar üzemanyag a régióban – megérkezett a hétvégi ár is!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2025 szeptemberében Magyarországon a 95-ös benzin havi átlagára 585 forint volt, ami 2 forinttal alacsonyabb, mint a szomszédos országok 587 forintos átlaga. A gázolaj hazai átlagára pedig 588 forintot tett ki, míg a szomszédos országok átlaga 591 forint volt. A Kormány elvárása ismét teljesült: a magyar családok szeptemberben is kedvezőbb feltételek mellett tankolhattak, mint a szomszédos országokban élők – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium az üzemanyagárakat.

Mutatjuk, mennyire versenyképesek a magyar üzemanyagárak a régióban

Fotó: MW/Illusztráció

Mindez azt jelenti, hogy szeptemberben is a régiós átlag alatt tankolhattak a magyar családok

Üzemanyag: Mi várható hétvégétől?

Az üzemanyag-árfigyelő portál, a holtankoljak.hu csütörtökön közölte a MOl döntését, mely szerint pénteken a benzin és a gázolaj beszerzési ára is változatlan marad. Mindez azt jelenti, hogy a 95-ös benzin: 582 Ft/liter, a gázolaj: 586 Ft/liter átlagáron értékesítik a magyarországi benzinkutak.