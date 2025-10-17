Üzemanyag: Erre a hírre nem sokan számítottak a hétvége előtt

Az üzemanyag mindig központi téma, főként a hétvége előtt. A holtankoljak.hu közölte a MOL pénteki üzemanyagár-változással kapcsolatos döntését, amelynek az autósok egy része és a kirándulók is biztosan örülni fognak. A hétvégére ugyanis napsütéses időjárásban lesz részünk.

Azonnali üzemanyagár-változást jelentettek be, ami már szombattól érvényes.

Fotó: MW/Illusztráció

Szombaton a gázolaj nagykereskedelmi ára tovább csökken bruttó 3 forinttal, a benzin ára ezúttal nem változik.

– olvasható. Ennek értelmében a z új árak a következőképpen alakulnak a tankolásnál: a 95-ös benzin: 579 Ft/liter, a gázolaj: 581 Ft/liter átlagáron értékesítik.