Újabb árcsökkenés

2 órája

Üzemanyag: Erre a hírre nem sokan számítottak a hétvége előtt

Jó hírekkel szolgálhatunk az autósoknak! Azonnali üzemanyagár-változást jelentettek be, éjféltől érvényes.

Feol.hu

Az üzemanyag mindig központi téma, főként a hétvége előtt. A holtankoljak.hu közölte a MOL pénteki üzemanyagár-változással kapcsolatos döntését, amelynek az autósok egy része és a kirándulók is biztosan örülni fognak. A hétvégére ugyanis napsütéses időjárásban lesz részünk.

Azonnali üzemanyagár-változást jelentettek be, ami már éjféltől érvényes. Mutatjuk, mennyibe fog kerülni a benzin és a gázolaj.
Azonnali üzemanyagár-változást jelentettek be, ami már szombattól érvényes.
Fotó: MW/Illusztráció

 

Szombaton a gázolaj nagykereskedelmi ára tovább csökken bruttó 3 forinttal, a benzin ára ezúttal nem változik. 

– olvasható. Ennek értelmében a z új árak a következőképpen alakulnak a tankolásnál: a 95-ös benzin: 579 Ft/liter, a gázolaj: 581 Ft/liter átlagáron értékesítik.

 

