Újabb árcsökkenés
2 órája
Üzemanyag: Erre a hírre nem sokan számítottak a hétvége előtt
Jó hírekkel szolgálhatunk az autósoknak! Azonnali üzemanyagár-változást jelentettek be, éjféltől érvényes.
Az üzemanyag mindig központi téma, főként a hétvége előtt. A holtankoljak.hu közölte a MOL pénteki üzemanyagár-változással kapcsolatos döntését, amelynek az autósok egy része és a kirándulók is biztosan örülni fognak. A hétvégére ugyanis napsütéses időjárásban lesz részünk.
Szombaton a gázolaj nagykereskedelmi ára tovább csökken bruttó 3 forinttal, a benzin ára ezúttal nem változik.
– olvasható. Ennek értelmében a z új árak a következőképpen alakulnak a tankolásnál: a 95-ös benzin: 579 Ft/liter, a gázolaj: 581 Ft/liter átlagáron értékesítik.
