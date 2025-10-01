Üzemanyag: szuper hírek érkeztek a benzinkutakról

A Mol szerdán ismét döntött: a friss adatok alapján a 95-ös benzin országos átlagára marad az 592 Ft/liter forint átlagáron, míg a gázolaj esetében az ár 596 forint környékén stagnál. Mindez pedig azt jelentei, hogy a sofőrök továbbra is a lélektani határnak számító 600 forint/liter alatt tankolhatják az üzemanyagokat a magyarországi benzinkutakon. Ez derül ki a holtankoljak.hu által kiadott legfrissebb jelentésből.

Ez aztán a jó hír: stabilizálódik az üzemanyag ára.

Fotó: MW/Archív

Legolcsóbb üzemanyag

Fontos azonban kiemelni, hogy átlagárakról beszélünk, azaz helyenként akár jelentős különbségek is lehet, így tudatos tankolással spórolhatunk is. Általánosan elmondható, hogy az autópályák melletti kutakat érdemes elkerülni, mivel ott jellemzően magasabbak az árak. Kivételt képez ez alól a székesfehérvári Auchan benzinkút, ahol jellemzően az átlagárak alatt tankolhatunk. A holtankoljak.hu üzemanyag keresőjében pedig könnyen megkeresheted, hogy a környezetedben, hol érdemes tankolnod. Az Auchan benzinkúton a legolcsóbb az üzemanyag, a benzin 557 Ft/liter, míg a gázolajat 558 Ft/liter áron értékesítik.