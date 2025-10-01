október 1., szerda

Üzemanyag: szuper hírek érkeztek a benzinkutakról

Címkék#Mol#benzinkút#üzemanyag#tankolás#gázolaj

Megnyugtató hírek érkeztek az autósoknak! Stabilizálódik az üzemanyagok ára Magyarországon. A holtankoljak.hu adatai szerint az autósoknak a hét második felében nem kell jelentős árváltozásokra számítaniuk a töltőállomásokon.

Feol.hu

A Mol szerdán ismét döntött: a friss adatok alapján a 95-ös benzin országos átlagára marad az 592 Ft/liter forint átlagáron, míg a gázolaj esetében az ár 596 forint környékén stagnál. Mindez pedig azt jelentei, hogy a sofőrök továbbra is a lélektani határnak számító 600 forint/liter alatt tankolhatják az üzemanyagokat a magyarországi benzinkutakon. Ez derül ki a holtankoljak.hu által kiadott legfrissebb jelentésből.

Ez aztán a jó hír: stabilizálódik az üzemanyag ára. Mutatjuk, hol spórolhatsz a legtöbbet a magyarországi benzinkutakon.
Ez aztán a jó hír: stabilizálódik az üzemanyag ára.
Fotó: MW/Archív

Legolcsóbb üzemanyag

Fontos azonban kiemelni, hogy átlagárakról beszélünk, azaz helyenként akár jelentős különbségek is lehet, így tudatos tankolással spórolhatunk is. Általánosan elmondható, hogy az autópályák melletti kutakat érdemes elkerülni, mivel ott jellemzően magasabbak az árak. Kivételt képez ez alól a székesfehérvári Auchan benzinkút, ahol jellemzően az átlagárak alatt tankolhatunk. A holtankoljak.hu üzemanyag keresőjében pedig könnyen megkeresheted, hogy a környezetedben, hol érdemes tankolnod. Az Auchan benzinkúton a legolcsóbb az üzemanyag, a benzin 557 Ft/liter, míg a gázolajat  558 Ft/liter áron értékesítik. 

 

