Üzemanyag: Döntött a MOL a százhalombattai tűz árnyékában
Miközben tűzeset történt hétfő éjszaka a Mol százhalombattai olajfinomítójában egy másik fontos döntést is meghozott a Mol. Kiderült, miként változnak az üzemanyagárak szerdától.
Orbán Viktor miniszterelnök miközben jelezte, egyeztetett reggel a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzesettel kapcsolatban, kiemelte, Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van.
Üzemanyag-bejelentés
Kedden délelőtt pedig kiderült az is, miként alakulnak az üzemanyagárak szerdától.
A héten szerdán nem változnak az üzemanyag nagykereskedelmi árak. A tegnapi árcsökkenés után ma, 2025.10.21-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 95-ös benzin: 577 Ft/liter, gázolaj: 581 Ft/liter
– olvasható a holtankoljak.hu közleményében.
