Tankolás

1 órája

Üzemanyag: Döntött a MOL a százhalombattai tűz árnyékában

Miközben tűzeset történt hétfő éjszaka a Mol százhalombattai olajfinomítójában egy másik fontos döntést is meghozott a Mol. Kiderült, miként változnak az üzemanyagárak szerdától.

Feol.hu

Orbán Viktor miniszterelnök miközben jelezte, egyeztetett reggel a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzesettel kapcsolatban, kiemelte, Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van.

Miközben tűzeset történt hétfő éjszaka a Mol százhalombattai olajfinomítójában egy másik fontos döntést is meghozott a Mol, amely az üzemanyagárakat érinti.
Bejelentették az üzemanyagárakat. 
Üzemanyag-bejelentés

Kedden délelőtt pedig kiderült az is, miként alakulnak az üzemanyagárak szerdától.

A héten szerdán nem változnak az üzemanyag nagykereskedelmi árak. A tegnapi árcsökkenés után ma, 2025.10.21-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 95-ös benzin: 577 Ft/liter, gázolaj: 581 Ft/liter

 – olvasható a holtankoljak.hu közleményében.

 

 

