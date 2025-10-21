Üzemanyag: Döntött a MOL a százhalombattai tűz árnyékában

Orbán Viktor miniszterelnök miközben jelezte, egyeztetett reggel a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzesettel kapcsolatban, kiemelte, Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van.

Bejelentették az üzemanyagárakat.

Fotó: Mw/illsuztráció

Üzemanyag-bejelentés

Kedden délelőtt pedig kiderült az is, miként alakulnak az üzemanyagárak szerdától.

A héten szerdán nem változnak az üzemanyag nagykereskedelmi árak. A tegnapi árcsökkenés után ma, 2025.10.21-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 95-ös benzin: 577 Ft/liter, gázolaj: 581 Ft/liter

– olvasható a holtankoljak.hu közleményében.