Tankolás

38 perce

Azonnali árcsökkentést jelentettek be Magyarországon

Jól indul a hétvége. Az elmúlt napokban ugyan stagnáltak az üzemanyagok árai, szombat reggelre viszont meglepő fordulat következett be a benzinkutakon, ami már éjféltől bevezetésre került. Mutatjuk a részleteket!

Feol.hu

Az elmúlt napokban megnyugodott a piac, nem igen mozdultak se felfelé, se lefelé az üzemanyagok árai, így stabilan 600 forint alatt maradtak. Hétvégére azonban a Mol döntése nyomán újabb csökkenésnek indulhatnak, ami tovább olcsóbbítja a tankolást. Ráadásul, ma napsütéses időjárást jósolnak, irány kirándulni!

Némi stagnálás után ismét csökkenésnek indult az üzemanyag árai Magyarországon. A benzinkutak között nagy különbségek lehetnek, mutatjuk a részleteket.
Ismét csökkenésnek indultak az üzemanyagok árai a hétvégén.
Fotó: Shutterstock

Üzemanyagár-változás

A holtankoljak.hu árfigyelő közlése szerint, már péntekre vonatkozóan is egyes kutak csökkentettek az áraikon, a Mol döntése nyomán, miszerint szombatra a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal csökken, újabb árcsökkenést vetít előre a kutakon. Mindez azt jelentheti, hogy a 95-ös benzin: 585 Ft/liter, a gázolaj: 589 Ft/liter átlagáron értékesíthetik. Székesfehérváron általában az Auchan benzinkút visszi a prímet, jelenleg ott 560 Ft alatt tankolhatjuk a benzint.  

 

