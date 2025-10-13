Végre! Ekkora áresés jön kedden, ennyiért tankolhatsz

​A holtankoljak.hu információi szerint a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal mérséklődik, míg a gázolaj ára ezúttal változatlan marad. Ezzel az ármérsékléssel folytatódik a stabil, kiszámítható üzemanyagárak időszaka magyarországi benzinkutakon. A Mol döntése nyomán keddtől a 95-ös benzin 579 Ft/liter, míg a gázolajat 586 Ft/liter átlagáron értékesítik, ennyibe kerül a tankolás.

Így alakulnak az üzemanyagárak a hét első felében.

Fotó: MW/Illusztráció