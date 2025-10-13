Végre! Ekkora áresés jön kedden, ennyiért tankolhatsz

október 13., hétfő

​Jól indul a hét a magyar autósok számára. Nem csak az időjárás kellemes, de a Mol bejelentése is derűt hozhat. A bejelentés értelmében holnaptól csökkennek az üzemanyagárak.

Feol.hu

​A holtankoljak.hu információi szerint a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal mérséklődik, míg a gázolaj ára ezúttal változatlan marad. Ezzel az ármérsékléssel folytatódik a stabil, kiszámítható üzemanyagárak időszaka magyarországi benzinkutakon. A Mol döntése nyomán keddtől a 95-ös benzin 579 Ft/liter, míg a gázolajat 586 Ft/liter átlagáron értékesítik, ennyibe kerül a tankolás. 

Változnak az üzemanyagárak október 14-től, igaz nem mindenki örülhet. Mutatjuk, hogy mennyi az annyi.
Így alakulnak az üzemanyagárak a hét első felében. 
Fotó: MW/Illusztráció

 

 

