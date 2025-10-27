október 27., hétfő

Üzemanyagár-sokk Magyarországon: kilőnek az árak!

Címkék#Százhalombatta#benzin#üzemanyag#tűzeset#Oroszország#tankolás#MOL#gázolaj#szankciók#forint

Sajnos bekövetkezett, amitől sokan tartottak. Elképesztő módon emelkednek az üzemanyagárak Magyarországon.

Feol.hu

Rég nem látott mértékű drágulás éri el a magyarországi töltőállomásokat, ugyanis a holtankoljak.hu tájékoztatása szerint a héten kedden jelentősen emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai.

Rég nem látott mértékű drágulás éri el a magyarországi töltőállomásokat, az üzemanyagár jelentősen drágul október 28-tól.
Üzemanyag: Hatalmas drágulás jöhet a kutakon!
Fotó: MW/Illusztráció

Üzemanyagár-emelkedés okai

A benzin és a gázolaj beszerzési ára egyaránt emelkedik. A 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 5 forinttal nő literenként, míg a gázolaj nagykereskedelmi ára még ennél is nagyobb mértékben, bruttó 10 forinttal emelkedik. Mindez azt jelentheti, hogy holnaptól a 95-ös benzin 579 Ft/liter, a gázolaj 588 Ft/liter átlagáron értékesíthetik.

A holtankoljak.hu közleményében kifejti, hogy ​a drágulás okai egyértelműen a nemzetközi piac mozgásaira vezethetők vissza. A Brent típusú olaj hordónkénti ára ugyanis mintegy 5%-ot emelkedett az elmúlt időszakban. A jelenség fő kiváltó oka a közelmúltban bejelentett új olajszankciók, melyek elsősorban Oroszországot érintik. Hogy a keddi MOL százhalombattai finomítójában bekövetkezett tűzesetnek mennyi köze van a dráguláshoz, azt nem említi a közlemény. 

 

