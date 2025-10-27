2 órája
Üzemanyagár-sokk Magyarországon: kilőnek az árak!
Sajnos bekövetkezett, amitől sokan tartottak. Elképesztő módon emelkednek az üzemanyagárak Magyarországon.
Rég nem látott mértékű drágulás éri el a magyarországi töltőállomásokat, ugyanis a holtankoljak.hu tájékoztatása szerint a héten kedden jelentősen emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai.
Üzemanyagár-emelkedés okai
A benzin és a gázolaj beszerzési ára egyaránt emelkedik. A 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 5 forinttal nő literenként, míg a gázolaj nagykereskedelmi ára még ennél is nagyobb mértékben, bruttó 10 forinttal emelkedik. Mindez azt jelentheti, hogy holnaptól a 95-ös benzin 579 Ft/liter, a gázolaj 588 Ft/liter átlagáron értékesíthetik.
A holtankoljak.hu közleményében kifejti, hogy a drágulás okai egyértelműen a nemzetközi piac mozgásaira vezethetők vissza. A Brent típusú olaj hordónkénti ára ugyanis mintegy 5%-ot emelkedett az elmúlt időszakban. A jelenség fő kiváltó oka a közelmúltban bejelentett új olajszankciók, melyek elsősorban Oroszországot érintik. Hogy a keddi MOL százhalombattai finomítójában bekövetkezett tűzesetnek mennyi köze van a dráguláshoz, azt nem említi a közlemény.