Üzemanyagár-sokk Magyarországon: kilőnek az árak!

Rég nem látott mértékű drágulás éri el a magyarországi töltőállomásokat, ugyanis a holtankoljak.hu tájékoztatása szerint a héten kedden jelentősen emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai.

Üzemanyag: Hatalmas drágulás jöhet a kutakon!

Fotó: MW/Illusztráció

Üzemanyagár-emelkedés okai

A benzin és a gázolaj beszerzési ára egyaránt emelkedik. A 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 5 forinttal nő literenként, míg a gázolaj nagykereskedelmi ára még ennél is nagyobb mértékben, bruttó 10 forinttal emelkedik. Mindez azt jelentheti, hogy holnaptól a 95-ös benzin 579 Ft/liter, a gázolaj 588 Ft/liter átlagáron értékesíthetik.

A holtankoljak.hu közleményében kifejti, hogy ​a drágulás okai egyértelműen a nemzetközi piac mozgásaira vezethetők vissza. A Brent típusú olaj hordónkénti ára ugyanis mintegy 5%-ot emelkedett az elmúlt időszakban. A jelenség fő kiváltó oka a közelmúltban bejelentett új olajszankciók, melyek elsősorban Oroszországot érintik. Hogy a keddi MOL százhalombattai finomítójában bekövetkezett tűzesetnek mennyi köze van a dráguláshoz, azt nem említi a közlemény.