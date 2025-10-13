Újabb útszakaszt zárnak le Fehérváron – erre figyeljen hétfőtől

Október 13-tól, hétfőtől október 17-ig, péntekig lezárják a Hosszúsétatér déli ágát a Horvát István utcánál − tájékoztat a Székesfehérvár Városportál.

Útlezárásra kell számítani

Forrás: Google Maps

A lezárás ideje alatt a Tóvárosi lakónegyed érintett része a Széchenyi út felé vagy az Iskola tér irányába lesz megközelíthető, illetve elhagyható. A munkálatok célja, hogy a Horvát István utcai sávhosszabbítás és a Horvát István utca – Hosszúsétatér csomópont fejlesztése a terveknek megfelelően haladjon.

A város kér minden közlekedőt, hogy fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek a környéken, és lehetőség szerint kerüljék el az érintett útszakaszt.

A beruházás célja a forgalom áteresztőképességének javítása és a csomópont biztonságosabbá tétele – a munkák várhatóan jelentősen hozzájárulnak majd a környék közlekedési helyzetének hosszú távú javításához.