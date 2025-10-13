október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

16°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Útlezárás

1 órája

Újabb útszakaszt zárnak le Fehérváron – erre figyeljen hétfőtől

Címkék#Hosszúsétatér#munkálatok#útlezárás

Folytatódnak a Horvát István utcai közlekedésfejlesztési munkálatok Székesfehérváron, ezért újabb, ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani a Tóvárosi városrészben.

Feol.hu

Október 13-tól, hétfőtől október 17-ig, péntekig lezárják a Hosszúsétatér déli ágát a Horvát István utcánál − tájékoztat a  Székesfehérvár Városportál.

Útlezárásra kell számítani
Forrás: Google Maps

A lezárás ideje alatt a Tóvárosi lakónegyed érintett része a Széchenyi út felé vagy az Iskola tér irányába lesz megközelíthető, illetve elhagyható. A munkálatok célja, hogy a Horvát István utcai sávhosszabbítás és a Horvát István utca – Hosszúsétatér csomópont fejlesztése a terveknek megfelelően haladjon.

A város kér minden közlekedőt, hogy fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek a környéken, és lehetőség szerint kerüljék el az érintett útszakaszt.

A beruházás célja a forgalom áteresztőképességének javítása és a csomópont biztonságosabbá tétele – a munkák várhatóan jelentősen hozzájárulnak majd a környék közlekedési helyzetének hosszú távú javításához.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu