Útfelújítások indultak Fejér déli városaiban, több utcát is érint a korlátozás

Sárbogárdon a mai napon, október 13-án kezdődtek el a járdaépítési munkálatok, melyekről Sükös Tamás polgármester tájékoztatta a lakosságot. Az SZTK és a Kígyó utca közötti szakasz a gyalogosforgalom elől átmenetileg lezárásra került útfelújítás miatt, mivel a Magyar Telekom ezen a részen végzi a járda aszfaltos helyreállítását bitumenes permetezéssel és bitumenes emulzióval. A munkavégzés idején – 2025. október 13–14. között – a gyalogosok ezen a területen nem közlekedhetnek, azonban az üzletekbe és az épületekbe a bejutást folyamatosan biztosítják. A városvezetés arra kéri a lakosságot, hogy az Ady-lakótelep felőli járdát használják, amíg a kivitelezés tart.

Útfelújítás két településen is! Fotó: Pexels illusztráció

A környék másik településén, Abán is elindultak a karbantartási és útjavítási munkák. Hétfőn megkezdődött az Arany János utca aszfaltozása, szerdán pedig – október 15-én – a Széchenyi utcában folytatódik a felújítás. Az önkormányzat kéri a lakókat, hogy a munkálatok idején ne parkoljanak az érintett útszakaszokon, és a friss burkolaton való közlekedést kerüljék el az esti órákig, amíg az aszfalt teljesen megszilárdul. A munkák idején a közlekedőknek türelmet és megértést kérnek, hiszen a fejlesztések hosszú távon mindkét település lakóinak kényelmét szolgálják.