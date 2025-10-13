október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

17°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szépülő városok Dél-Fejérben

2 órája

Útfelújítások indultak Fejér déli városaiban, több utcát is érint a korlátozás

Címkék#munkálatok#aszfaltos#járda

Több helyszínen is megkezdődtek a munkálatok Fejér vármegye déli településein. Az útfelújítás programjának részeként Sárbogárdon járdaépítési, Abán pedig aszfaltozási munkák zajlanak, ezért a közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel közlekedniük az érintett útszakaszokon.

Bokányi Zsolt
Útfelújítások indultak Fejér déli városaiban, több utcát is érint a korlátozás

Fotó: Facebook

Sárbogárdon a mai napon, október 13-án kezdődtek el a járdaépítési munkálatok, melyekről Sükös Tamás polgármester tájékoztatta a lakosságot. Az SZTK és a Kígyó utca közötti szakasz a gyalogosforgalom elől átmenetileg lezárásra került útfelújítás miatt, mivel a Magyar Telekom ezen a részen végzi a járda aszfaltos helyreállítását bitumenes permetezéssel és bitumenes emulzióval. A munkavégzés idején – 2025. október 13–14. között – a gyalogosok ezen a területen nem közlekedhetnek, azonban az üzletekbe és az épületekbe a bejutást folyamatosan biztosítják. A városvezetés arra kéri a lakosságot, hogy az Ady-lakótelep felőli járdát használják, amíg a kivitelezés tart.

Útfelújítás
Útfelújítás két településen is! Fotó: Pexels illusztráció

A környék másik településén, Abán is elindultak a karbantartási és útjavítási munkák. Hétfőn megkezdődött az Arany János utca aszfaltozása, szerdán pedig – október 15-én – a Széchenyi utcában folytatódik a felújítás. Az önkormányzat kéri a lakókat, hogy a munkálatok idején ne parkoljanak az érintett útszakaszokon, és a friss burkolaton való közlekedést kerüljék el az esti órákig, amíg az aszfalt teljesen megszilárdul. A munkák idején a közlekedőknek türelmet és megértést kérnek, hiszen a fejlesztések hosszú távon mindkét település lakóinak kényelmét szolgálják.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu