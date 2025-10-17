Türelmet kérnek a lakóktól a munkálatok idejére

Az önkormányzatok arra kérik a lakosságot, hogy az alábbi útfelújítási munkák ideje alatt legyenek figyelmesek, és kövessék a kihelyezett forgalmi jelzéseket.

Rácalmáson is zajlanak az útfelújítási munkák! Forrás: Az önkormányzat

Rácalmás: jól haladnak a munkák a Gólya utcában és a Kis közben

Rácalmáson az önkormányzat megbízásából több utcában is útburkolat-építési munkálatok zajlanak. A Gólya utcában és a Kis közben a kivitelező már az új burkolat előkészítésén dolgozik, a munkák a tervek szerint haladnak. A városvezetés köszönetét fejezi ki az érintett lakók türelméért és megértéséért, hiszen az ideiglenes forgalomkorlátozások elkerülhetetlenek a felújítás idején. Az elkészült útszakaszok azonban biztonságosabb és kényelmesebb közlekedést biztosítanak majd a jövőben.

Abán változás az útfelújítási munkák ütemtervében. Fotó: Az önkományzat

Aba: változás az útfelújítási munkák ütemtervében

Abán a Széchenyi utca aszfaltozását a kivitelező tájékoztatása szerint nem tudják a tervezett napon elvégezni, mivel a keverőüzem nem tudott elegendő aszfaltot biztosítani a teljes utcára.

Az új ütemterv szerint az aszfaltozás október 20-án, hétfőn történik meg. Addig az utcát korlátozás nélkül használhatják az ott lakók. A munkálatok ezután is folytatódnak: október 21-én az Akácfa utca előkészítése, október 22-én pedig az aszfaltterítés várható.

Közös cél: jobb, biztonságosabb utak

Mindkét településen az útfelújítások célja, hogy hosszú távon csökkenjenek a közlekedési problémák és nőjön az utak élettartama. Bár a kivitelezés ideje átmeneti kényelmetlenséggel járhat, az elkészült szakaszok jelentős mértékben javítják majd a közlekedési infrastruktúrát.



