Fontos lakossági tudnivalók: útépítések kezdődnek két településen is

Útépítés Rácalmáson! A Gólya utcában indulnak meg a munkálatok, amelyek miatt hétköznapokon 7 és 16 óra között az érintett útszakasz nem lesz járható. A város vezetése arra kéri a lakókat, hogy figyeljék a kivitelező által kihelyezett eligazító táblákat, és a forgalomkorlátozás idején más útvonalat válasszanak.

Útépítés több helyszínen is! Forrás: Facebook

Útépítés és fejlesztés!

Abán az Akácfa utcában kezdődnek meg az aszfaltozást megelőző előkészítő munkálatok. A kivitelező arra kéri a gépjárműtulajdonosokat, hogy járműveikkel hagyják el a munkaterületet, ezzel segítve a biztonságos és gyors munkavégzést. Mindkét településen cél, hogy a felújítások befejeztével korszerűbb, biztonságosabb és kényelmesebb közlekedési környezet jöjjön létre a lakosság számára.