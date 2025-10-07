október 7., kedd

Fontos lakossági tudnivalók: útépítések kezdődnek két településen is

A következő napokban több helyen is közlekedési korlátozásokra kell számítani. Az útépítés Rácalmás térségében és egy másik Fejér vármegyei településen is megkezdődik, ezért a lakosság türelmét és együttműködését kérik a kivitelezők.

Bokányi Zsolt
Útépítés Rácalmáson! A Gólya utcában indulnak meg a munkálatok, amelyek miatt hétköznapokon 7 és 16 óra között az érintett útszakasz nem lesz járható. A város vezetése arra kéri a lakókat, hogy figyeljék a kivitelező által kihelyezett eligazító táblákat, és a forgalomkorlátozás idején más útvonalat válasszanak. 

Útépítés több helyszínen is! Forrás:  Facebook

Útépítés és fejlesztés! 

Abán az Akácfa utcában kezdődnek meg az aszfaltozást megelőző előkészítő munkálatok. A kivitelező arra kéri a gépjárműtulajdonosokat, hogy járműveikkel hagyják el a munkaterületet, ezzel segítve a biztonságos és gyors munkavégzést. Mindkét településen cél, hogy a felújítások befejeztével korszerűbb, biztonságosabb és kényelmesebb közlekedési környezet jöjjön létre a lakosság számára.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
