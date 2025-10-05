október 5., vasárnap

Uszályhíd

48 perce

Vasúti szerelvény gördült át a Dunán – képeken a különleges pillanat

Címkék#vasút#uszály#adony város#múltidéző#híd#Dunaújváros

Egy dízelmozdony és többtucatnyi vagon gördült át a Dunán egy különleges úszó uszályhídon. A látványos bemutató nemcsak katonai, hanem gazdasági célt is szolgált. Az uszályhíd a korszak egyik legmerészebb mérnöki vállalkozása volt.

Feol.hu

A 70-es években a Honvédelmi Minisztérium és a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium közös fejlesztése nyomán olyan különleges uszályhidat hoztak létre, amelyen nemcsak járművek, hanem teljes vasúti szerelvények is átgördülhettek a Dunán – írta meg a duol.hu. A MAHART által használt TS uszályokból összeállított ideiglenes hidat először 1975-ben próbálták ki Adonynál, majd 1977 szeptemberében Dunaújváros térségében tartották a nagy bemutatót, ahol a jelenlévők szeme láttára egy több vagont vontató dízelmozdony gördült át a folyó felett az uszályhídon.

uszályhíd
Az első vasúti szerelvény átgördül az uszályhídon a Dunán
Fotó: MTI/Petrovits László

A híd megépítése és a hozzá kapcsolódó vasútvonalak révén közvetlenül lehetett sódert, vasércet és más nyersanyagokat szállítani, teherautós fuvarozás nélkül. A látványos eseményen rangos hazai és nemzetközi vezetők vettek részt.

Az uszályhíd történetének mérföldkövei

  • 1972 – elkészült az első módosított uszály, a TS1600-as típus
  • 1973 – megtartották az első közúti uszályhíd próbát a Lupaszigetnél
  • 1975 – Adonynál sor került az első vasúti hídpróbára
  • 1977 – Dunaújváros térségében rendezték a vasúti uszályhíd főpróbáját
  • 1978 – az uszályhíd és tervezői Állami-díjat kaptak
  • 1982 – az Országos Találmányi Hivatal jóváhagyta a szabadalmat

A teljes cikkből megtudhatja, hogyan zajlott a történelmi próba, milyen élményben volt részük a mozdonyvezetőknek, és milyen technikai bravúr kellett az uszálytestek pontos illesztéséhez. Képgaléria és videó is segít felidézni azt a korszakot, amikor a mérnöki tudás, a katonai fegyelem és a gazdasági érdek egyedülálló módon találkozott a Dunán.

Megfeneklett hajó a Dunán

A Duna mindig tartogat meglepetéseket. Amíg a 70-es években vonatok dübörögtek át rajta egy különleges uszályhídon, az idén májusban egy önjáró hajó került a figyelem középpontjába. A hajó dunaföldvári hídnál futott zátonyra, személyi sérülés szerencsére nem történt, és veszélyes anyag sem került a vízbe. .

 

